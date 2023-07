Kinder testen zahlreiche Disziplinen

Sportvereine und Sportjugend haben ein gemeinsames Ferienprogramm gestaltet.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Noemi spielt Badminton. „Jetzt bin ich auf der Suche nach einer zweiten Sportart“, erzählt die Elfjährige. Und deswegen kam ihr das gemeinsame Ferienangebot der Wermelskirchener Sportvereine und der Sportjugend Rhein-Berg gerade recht. Innerhalb einer Woche kann Noemi nun acht verschiedene Sportarten ausprobieren – und gleichzeitig noch erste Erfahrungen beim Kanufahren und Geocaching sammeln.

Vielen Kindern im aktuellen Ferienprogramm in den heimischen Sportstätten geht es so ähnlich wie Noemi – am Montag hat die erste Gruppe gestartet, nächste Woche ist die zweite Gruppe an der Reihe. Meistens treiben die Kinder und Jugendlichen schon in einem der heimischen Vereine Sport und suchen nun nach neuen Herausforderungen. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, in ganz verschiedene Sportarten hineinzuschnuppern“, erklärt Projektleiter Torsten vom Stein. Seit mehr als zehn Jahren läuft das sportliche Ferienprogramm in Wermelskirchen. Willkommen sind Kinder zwischen acht und 14 Jahren – jeden Tag warten zwei verschiedene Angebote auf die Kinder.

Der Montag startete mit Leichtathletik im Dönges-Stadion im Eifgen. „Das war ganz schön anstrengend, wir sind viel gelaufen“, erzählt Ella beim gemeinsamen Mittagessen. In den Tagen danach standen und stehen Tennis, Badminton, Judo, Parcours, Einrad, Selbstverteidigung und Turnen auf dem Programm.

Jeden Tag nach der ersten Einheit treffen sich die Kinder im Vereinslokal vom Tennisclub Grün-Weiß am Vogelsang. Gemeinsame Mittagspause. „Die Kinder kommen in diesen Tagen schon an ihre Grenzen“, sagt vom Stein und berichtet von den Erzählungen der Eltern im vergangenen Jahr. Die Jüngsten würden gelegentlich schon auf der Heimfahrt ziemlich erschöpft einschlafen.

„Genau deswegen mache ich mit“, erklärt Maik. Er spiele Handball. Und in den ersten drei Wochen der Ferien finde kein Training statt. „Ich möchte aber Ausdauer und Kraft halten“, sagt der 14-Jährige, „deswegen bin ich froh, dass es das Sportprogramm hier gibt.“ Und dann ergänzt er: „Es macht auch echt Spaß, neue Leute kennenzulernen.“

Während der TuS Wermelskirchen, der WTV, TC Grün-Weiß, der Ski-Club und der Judoclub bis Freitag für das abwechslungsreiche Sportprogramm sorgen, übernimmt am Mittwoch zwischenzeitlich die Sportjugend Rhein-Berg. Verena Braumann hat einen Ausflug für die Kinder organisiert – erst zum Kanufahren auf der Bever, dann zum Geocaching. „Das ist eine wertvolle Zusammenarbeit“, lobt Torsten vom Stein.