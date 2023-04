Kinder spüren der Ostergeschichte nach

Freizeit „Gut behütet“ in der Gemeinde Hilgen-Neuenhaus hat Tradition.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Lynn lässt es sich schmecken. Die Sechsjährige lässt sich gerade die riesige Schüssel mit den Schokoflakes reichen und schüttet dann Milch dazu. Das Mädchen ist zum ersten Mal beim Ferienprogramm der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus dabei und genießt das Frühstück in riesiger Runde. Das Küchenteam hat viele verschiedene Cornflakessorten in große Schüsseln gefüllt, frisches Obst aufgeschnitten, Töpfe voller Joghurt und Erdbeerquark vorbereitet und den Tisch gedeckt. Die Kinder sind willkommen.

Schon wenige Tage, nachdem die Gemeinde ihr beliebtes Osterferienprogramm „Gut behütet“ ausgeschrieben hatte, waren alle 54 Plätze belegt. 24 Kinder und 30 Jugendliche sind dabei. Die Türen werden schon morgens um halb acht geöffnet, um neun wird dann gemeinsam gefrühstückt.

„Wir haben eine Kooperation mit dem Ganztagsangebot der Grundschulen in Burscheid“, erklärt Dorothea Hoffrogge, Presbyteriumsvorsitzende der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus. Auch deswegen sind die Betreuungszeiten so großzügig ausgelegt: vom frühen Morgen bis in den Nachmittag.

Die Ehrenamtlichen der Gemeinde haben sich extra Urlaub genommen, um die Kinder in der ersten Ferienwoche im Gemeindehaus willkommen heißen zu können. „Und ganz bewusst lassen wir den Kindern morgens erst mal richtig Zeit zum Frühstücken. Ohne Stress“, sagt Dorothea Hoffrogge. Dabei wird gewitzelt und erzählt, Kinder und Ehrenamtliche kommen ins Gespräch.

Und auch die Jugendlichen, die ab 13 Jahren schon Verantwortung im Team übernehmen können, finden dann ihren Platz. Dazu gehört auch Valentin. Er ist in diesem Jahr zum ersten Mal als Teamer dabei – im vergangenen Jahr war er noch klassischer Teilnehmer. „Es ist total spannend, jetzt Verantwortung übernehmen zu dürfen“, sagt der 13-Jährige. Er habe selbst nur gute Erinnerungen an seine Zeit im Ferienprogramm. „Jetzt bin ich wieder hier und gehöre zum Team“, sagt er und lacht.

So ähnlich geht es auch Julia Bielzer, die bei Lynn und Emilia am großen Frühstückstisch sitzt. Auch die 24-Jährige kam vor gefühlten Ewigkeiten als Kind zum Osterferienprogramm. Inzwischen bereitet sie das Angebot mit vor und ist Ansprechpartnerin für die Grundschulkinder ab fünf Jahren, die eine Woche lang gemeinsam lernen, bauen, basteln und toben.

Im Mittelpunkt steht wie jedes Jahr die Ostergeschichte: Dem biblischen Geschehen rund um Abendmahl, Kreuzigung und Auferstehung machen sich die Kinder und Jugendlichen nach dem Frühstück auf die Spur. Danach füllen sie das neue Kapitel der Geschichte mit Leben.

„Mir hat es am besten gefallen, als wir Brot gebacken haben“, sagt Lynn. Und dann erzählt sie von der Geschichte, in der Jesus das Brot brach und den Kelch rumgab. Emilia neben ihr nickt. Der Teil habe ihr auch besonders gut gefallen, sagt sie. „Ab besten finde ich es aber, dass wir so viel rausgehen können“, ergänzt die Siebenjährige dann.

Pünktlich zum Osterferienprogramm hat die Stadt den neuen Spielplatz auf dem Gemeindegelände freigegeben. Spätestens nach dem gemeinsamen Mittagessen stürmen die Kinder auf die große Grünfläche.

Nachmittags gibt es Angebote für die Kinder, die länger bleiben

Nachmittags stehen dann verschiedene Aktionsangebote auf dem Plan – für die Kinder, die lange bleiben. Tanzen, bauen, basteln: Jeder findet eine Gruppe für sich. „Das Beste“, sagt Julia Bielzer noch, bevor sie mit den Kindern losstürmt, „ist die Gemeinschaft. Hier bleibt keiner alleine.“