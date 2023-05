Kinder sollen hier bald wieder toben

An der Sportanlage Straelsmühle des SSV Dhünn entsteht ein Spielplatz.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Wer Vereinssport betreibt, hat an jedem Wochenende das gleiche Ritual: Tasche packen und ab zum Spiel. Das gilt auch für die treuen Fans, etwa die Familien der Spieler. Beim SSV Dhünn tummeln sich an Fußball-Spieltagen immer zahlreiche Kinder am Sportplatz an der Staelsmühle – „besonders seit vor ein paar Jahren die Alt-Herrenmannschaft und mehr Jugendmannschaften dazu gekommen sind“, sagt Laura Block. Das hänge auch mit dem neuen Kunstrasen zusammen, wie sie vermutet. Den hatte der Vorsitzende des Fördervereins, Dirk Prothmann, im November als „finanzielle Punktlandung“ bezeichnet. Damals musste der Plan des Umbaus des Kabinengebäudes zu einem Vereinsheim aus finanziellen Gründen erstmal zu den Akten gelegt werden. Dafür gab es grünes Licht für die ersten Planungen eines Kinderspielplatzes. Denn die Kinder, die nicht selbst im Trikot spielen, können sich zwar derzeit auf dem Kleinspielfeld neben dem großen Platz austoben – aber nicht immer soll Fußball den Bewegungsdrang der Kleinen stillen.

An Wänden soll es Puzzel und Kreidetafeln zum Spielen geben

Das neue Klettergerüst steht seit rund zwei Wochen, doch dabei wird es nicht bleiben, wie Jana Markovic beschreibt: „Wir arbeiten gerade an den Wänden, da wird einiges an Spielzeug dran kommen. Zum Beispiel Puzzles oder eine Kreidetafel“, sagt Jana Markovic. „Vielleicht wäre so eine Taktiktafel noch ‘ne Idee?“, fragt sie Richtung Laura Block, die zustimmend nickt. Die beiden sind im Förderverein und leiten das Spielplatz-Projekt seit den ersten Planungen. Von den anderen Mitgliedern habe es von Anfang an viel Zuspruch für die Idee gegeben. Auf verschiedenen Events des SSV Dhünn wurden Spenden für den Bau des Spielplatzes gesammelt.

Außerdem unterstützt die Stadtverwaltung das Projekt. Bisher habe die Zusammenarbeit gut funktioniert, merkt Jana Markovic an. Rindenmulch, einen Sandkasten, Wipptiere und eine Schaukel werden in den nächsten Wochen noch geliefert. Auf dem diesjährigen SSV-Sommerfest soll der Spielplatz offiziell eingeweiht werden. Wann der Spielplatz fertig wird, sei noch nicht sicher, sagt Laura Block: „Mit unserem Part werden wir wohl in zwei Wochen fertig sein. Die Stadt liefert die weiteren Elemente noch und wir stellen sie dann auf.“

Dabei bekommt der Förderverein Hilfe von einigen Betrieben aus der Region, zum Beispiel für die Pflasterarbeiten. Jana Markovic und Laura Block betonen, wie dankbar sie all den Freiwilligen seien, die ihre Freizeit opfern um den Spielplatz zu bauen. Ohne sie sei das Ganze nicht möglich gewesen. Jede Woche arbeiten fünf bis zehn Menschen an der Baustelle mit. Beim Besuch unserer Redaktion zählen dazu Mathias Koch (49 Jahre) und Sten Krekow (53), ihre Kinder spielen im Verein. Zusammen mit Jana Markovic (33), Mathias Koch (33), Ann-Kathrin Führer (34) und Svenja Weber (39) bemalen sie die Rückseiten der Wände. Svenja Weber hat ihre Tochter Lou und ihren Hund „Oreo“ dabei – ganz im Sinne des Projektes, durch das der Sportplatz attraktiver für Familien und als Ausflugsziel aufgewertet werden soll. Das könnte auch mehr Menschen zu Spielen und Festen ziehen, wodurch der Verein profitiere.

Es wird ein Spielplatz für alle Familien in Dhünn

Der Fußballplatz liegt direkt an der kleinen Dhünn, auch deshalb wird der Spielplatz umzäunt. So können die Kinder sicher spielen und ihre Eltern haben sie im Blickfeld, wenn sie die Fußball-Spiele verfolgen. Einen Spielplatz gab es zwar mal, „aber der war marode, da haben wir als Kinder schon gespielt“, erzählt Laura Block lachend. Viele aus ihrer Familie sind im Verein aktiv, und sie hat dort selbst Fußball gespielt, genauso wie Janas Mann. Ihr Großvater war im Jahr 1949 eines der Gründungsmitglieder. Markovic und Block sind beide mit ihren nur wenige Monate alten Kindern auf der Sportanlage und packen mit an. Es wirkt, als würden sie ein Zuhause bauen. Nicht nur in dem Verein, mit dem sie so verwurzelt sind. Und nicht nur für sich, sondern alle Familien im Dhünnschen Dorf. „Wir haben hier ja insgesamt nicht viele Spielplätze“, erinnert Jana Markovic. Deshalb wird der Spielplatz öffentlich sein, das heißt wenn die Sportanlage für den Spiel- oder Trainingsbetrieb geöffnet ist, kann ihn jeder nutzen.

Umbaupläne

Der Förderverein des SSV Dhünn kann derzeit den geplanten Neubau des Vereinsheims aufgrund der Preissteigerungen nicht umsetzen. Die Kabinengebäude sollten ausgebaut werden, so dass ein Versammlungsraum und eine Terrasse zur Verfügung steht. Nun ist eine kleinere Sanierung geplant.