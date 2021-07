Kinder lieben das Faultier-Bilderbuch

Kinderbuchpreis

+ © Stephan Singer Gabriel (5) vom Kindergarten Forstring und Jan (5) vom Kindergarten Wellerbusch zeigen vorn den Siegertitel des Bilderbuchpreises 2016: „Beeil dich, kleines Faultier © Stephan Singer

Beim 11. Wermelskirchener Kinderbuchpreis siegt „Beeil dich, kleines Faultier“.

Von Stephan Singer

In diesem Jahr fiel das Votum sehr deutlich aus: Mit 65 Punkten lag „Beeil dich, kleines Faultier“ von Tomoko Ohmura zur elften Auflage des Wermelskirchener Bilderbuchpreises als Siegertitel bei den Jungen und Mädchen aus den hiesigen Kindergärten deutlich vorne.

Beim Wermelskirchener Bilderbuchpreis darf jedes der Kinder im Vorschulalter zwischen vier und sechs Jahren in der Stadtbücherei mit einem selbstklebenden Punkt seine Stimme für eines von drei Bilderbüchern abgeben. Es musste nur ein Punkt auf ein Plakat neben die Titelseite eines der Bücher geheftet werden.

„Ich bin gern ich“ von Sabrina Altermatt erhielt 30 Punkte, „Ich brauch euch alle“ aus der Feder von Stephanie Schneider bekam 24 Stimmen. Vor der Entscheidung der großen Kinderjury stellten Vorleser in kleinen Gruppen die Wermelskirchener „Top 3“ der Bilderbücher vor. „Die Kinder haben dabei sehr aufmerksam und gespannt zugehört“, sagte Kathrin Ludwig, Leiterin der Stadtbücherei, die das Kooperationsprojekt zur Leseförderung gemeinsam mit der Buchhandlung „Marabu“ durchführt. 14 der 16 Kindergärten in Wermelskirchen waren in diesem Jahr mit von der Partie – allen stellten die Organisatoren im Oktober vergangenen Jahres mehrere Exemplare von sieben aktuellen Bilderbüchern zur Verfügung. Daraus lasen die Erzieherinnen vor, teils setzen die Kinder die Buchinhalte sogar kreativ in Bildern oder Bastelarbeiten um.

„Da hatten wir auch schon mal viel knappere Ergebnisse.“

Katrin Ludwig, Stadtbücherei

„Aus den Kindergärten bekommen wir stets mit einem Rückmeldebogen einen Spiegel der Resonanz. Daraus ergibt sich dann die abschließende Liste der drei Bücher bei den Kindern für die finale Runde“, erläuterte Ludwig, die nach der endgültigen Abstimmung durch die Jungen und Mädchen kommentierte: „Da hatten wir auch schon mal knappere Ergebnisse. So oder so macht es allen Beteiligten immer wieder viel Spaß, den Bilderbuchpreis zu organisieren.“

Obendrein konnten sich die Kids über ein weiteres Geschenk für ihre Einrichtungen freuen.

Je ein Kind eines Kindergartens durfte ein Los ziehen und bekam ein Bilderbuch zur Nutzung im Kindergarten geschenkt. Besonderes Glück hatte dabei der fünfjährige Jan vom Kindergarten in Wellersbusch. Er zog die passende Nummer, um für seine Einrichtung den Gewinnertitel zu ergattern.

Jan gewinnt den Gewinnertitel für seinen Kindergarten

Übrigens ist „Beeil dich, kleines Faultier“ auch der Favorit von Jan, wie er im Gespräch verriet: „Ich habe für dieses Buch gestimmt, weil es lustig ist.“ Für „Ich brauche euch alle“ hatte der ebenfalls fünfjährige Gabriel vom Kindergarten Forstring seine Stimme abgegeben. Nichtsdestotrotz freute er sich natürlich über ein „Faultier“-Bilderbuch für seine Einrichtung.