Kinder erleben viele „Abenteuer ohne Koffer“

Katholisches Familienzentrum beteiligt sich am Betreuungsangebot in den Ferien.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Es duftet verführerisch nach Pizza. „Die kleine da, mit Salami und Käse, das ist meine“, sagt Mats und deutet auf das Blech im Ofen. Der Siebenjährige klopft fröhlich seine mehligen Finger zusammen und sorgt lachend für eine kleine Mehlwolke. Theresa kichert. „Ich habe auch eine Pizza gebacken“, erzählt die Sechsjährige dann ganz stolz, „auch mit Salami und Käse.“ Dann reibt sie kurz über ihren knurrenden Magen. „Und ich habe auch schon ziemlich großen Hunger“, erklärt sie und ergänzt noch, „hoffentlich sind sie bald fertig.“ Während Mats und Theresa darauf warten, dass ihre Pizza knusprig wird, entstehen an der großen Arbeitsplatte im Pfarrzentrum noch mehr kleine, kulinarische Kunstwerke. Aus einer Kugel Hefeteig wird in den Kinderhänden ein buntes Mittagessen.

„Wir setzen darauf, dass die Kinder mitmachen“, sagt Nicola Brinkmann vom Katholischen Familienzentrum in Wermelskirchen. Zum zweiten Mal bietet sie dieses Ferienprogramm für die Sechs- bis Zehnjährigen an – „Abenteuer ohne Koffer“. Und es gab deutlich mehr Anfragen als Plätze. Jeden Tag von 9 bis 15 Uhr sorgt das Team des Familienzentrums in dieser Woche nun für ein buntes Programm im Pfarrzentrum St. Michael. „Wir haben als Familienzentrum ja auch eine Verantwortung“, sagt Nicola Brinkmann, „und mit diesem Projekt beteiligen wir uns am Betreuungsprogramm für Familien in den Sommerferien.“ Dabei ziehen viele an einem Strang. Denn für das bunte Programm hat Nicola Brinkmann Kontakt zu anderen Institutionen der Stadt aufgenommen – mal kreativ, mal musisch und dann wieder literarisch.

Die Gemeinschaft in der Woche ist wichtig

Jetzt geht es aber erst einmal darum, sich kennenzulernen – nach einem gemeinsamen Frühstück. „Wir haben Regeln gesammelt“, erzählt Theresa, „damit wir uns alle hier wohlfühlen.“ Keiner wird geärgert oder gehänselt. Die Kinder sollen aufeinander achten und sich gegenseitig unterstützen. „Es ist uns wichtig, dass wir in dieser Woche Gemeinschaft erleben können“, stellt Nicola Brinkmann klar. Und die Kinder machen gerne mit und sind mit Begeisterung dabei: Sie toben, spielen, basteln und backen schon am ersten Tag in kleinen Teams und der großen Gruppe. „Es ist echt schön hier“, stellt dann auch Mats ganz zufrieden fest, der zum ersten Mal beim Ferienprogramm in St. Michael dabei ist. Er freut sich über die offenen Angebote. „Ich habe schon eine Seerose gebastelt und einen Flieger“, sagt er und deutet auf seine Papierkunst.

Das gehört zum Konzept: Die Kinder haben die Wahl. Während in der Küche Pizza gebacken wird, gibt es nebenan gleich mehrere andere Stationen, an denen die Kinder Halt machen können. Dazu gehören Bastelangebote mit Papier, aber auch ein großer Bücherstapel und ein ganzer Tisch voller Gesellschaftsspiele. „Diese Woche bietet den Kindern auch die Gelegenheit, Wege gegen die Langeweile zu finden“, sagt Nicola Brinkmann. Gibt es im Programm einmal einen Augenblick Leerlauf, sind die Kinder eingeladen, sich zum Spielen miteinander zu treffen.

Für Langeweile gibt es wenig Raum im Pfarrzentrum. Denn in dieser Woche steht jeden Tag ein „Abenteuer ohne Koffer“ an. Am Dienstag machten sich die Jungen und Mädchen mit dem Team auf den Weg zum „Kreativshed“ von Katja Burger in Tente, wo sie sich kreativ austoben können.

Im Laufe der Woche hat sich auch noch die Wermelskirchener Musikschule angekündigt, um sich mit den Kindern und allerhand Instrumenten auf die Suche nach Klängen zu machen. Die Katholische Bücherei, die auch im Pfarrzentrum zu Hause ist, hat zu einem Abenteuer eingeladen – und zwar mit Räuber Hotzenplotz. Dazu gehört auch das Stöbern im Hotzenplotz-Kochbuch, in dem Rezepte wie die Knallpilz-Muffins oder auch die Hokuspokus-Puffer stehen.

Auch Grafikerin Sabine Rudersdorf ist an einem Tag zu Gast im Pfarrzentrum: Dann machen sich die Kinder mit ihr zusammen auf die Spur von Farben und Gefühlen. Gleichzeitig können sie in Bilderbüchern zum Thema stöbern und mit der Maus Frederic Farben für den Winter sammeln. Theresa und Mats jedenfalls freuen sich auf die Woche.

Inzwischen haben die beiden ihre selbst hergestellte bunte Pizza verspeist und treffen sich mit den anderen Kindern im Flur – für eine Schatzsuche.

Hintergrund

Betreuung: Die ersten beiden Wochen im Ferienprogramm übernahm die Katt mit der Kinderstadt – und bot zwei Wochen lang ein Ganztagsangebot für Mädchen und Jungen. Anschließend gestaltete der Stadtsportverband mit der Sportjugend Rhein-Berg ein Ferienangebot: Zwei Wochen lang waren Kinder auf den Sportplätzen und in den Hallen gefragt. Das Familienzentrum bietet nun ein Tagesangebot für die vorletzte Ferienwoche an.

Freizeiten: Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche unterwegs: Aktuell ist der CVJM (Christlicher Verein junger Menschen) mit Jugendlichen in Schweden auf Tour. Und die Jugendsommerfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Dabringhausen macht aktuell Station auf Dänemarks Sonneninsel Bornholm.