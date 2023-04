Kinder entdecken die alte Mühle

Ausflug des Familienzentrums.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Die historische Neuemühle im Eifgental ist eben nicht nur beliebter Treffpunkt, um Waffeln oder Kuchen zu essen – es gibt dort auch einiges Wissenswertes über die Geschichte des Orts und des Mühlenwesens zu erfahren. Und das gilt nicht nur für Erwachsene. Eine Führung für Kinder fand jetzt in einer Kooperation zwischen dem katholischen Familienzentrum und dem Verein Landschaft und Geschichte aus Odenthal statt.

Etwa sechs Familien, also rund 30 Anwesende waren gekommen, um auf kindgerechte Weise von Bernd Kaden vom Odenthaler Verein Landschaft und Geschichte (LuGev) jede Menge Informationen bei einem gut einstündigen Rundgang rund um die Neuemühle zu erfahren. Etwa darüber, wer die Mühle vor fast 200 Jahren – im Jahr 1826 – gebaut hat.

„Erbaut wurde die Mühle von einem Mann namens Johannes Hausmann, der zuvor in einer der versunkenen Ortschaften in der heutigen Dhünn-Talsperre in einer Pulvermühle gearbeitet hat. Er hat dann beschlossen, eine eigene Mühle zu bauen – hier am Eifgenbach“, erklärte Kaden. Und zeigt den Teilnehmern dann auch direkt dessen durchaus zerstörerische Kraft. Denn im nächsten Teil der Führung geht es zur immer noch nicht reparierten Brücke über den Eifgenbach. „Deren Reparatur soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden“, weiß Kaden.

Interesse weckte der alte Holzbackofen

Der Bachfluss allerdings reiche nicht aus, um das Mühlrad zu bewegen. Dafür sei der Bach in einer durchaus eindrucksvollen Ingenieurleistung aufgestaut worden, sodass der Druck des so gestauten Wassers für den Betrieb der Mühle gereicht habe.

Interesse weckte vor allem der Besuch des historischen Königswinterer Holzbackofens im Untergeschoss der Mühle. Dort konnten zum Abschluss der Führung allerdings nicht alle Teilnehmer gleichzeitig dabei sein. Denn der Raum im Untergeschoss bietet nur Platz für 16 Personen. Dafür ist es dann aber auch wieder sehr spannend, wenn etwa der fast drei Meter tiefe Tuffsteinofen mit der Taschenlampe ausgeleuchtet werden kann – und den Kindern bewusst wird, welche Dimensionen der Ofen hat. Die meisten der Familien haben auch Brote bestellt, die aber bereits zuvor gebacken worden sind. Denn bis der riesige Holzbackofen hochgeheizt sei, müsse er einige Tage vor dem Backen angefeuert werden.