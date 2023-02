Kinder bereiten an der Katt die Ernte vor

Firma Dönges spendete Werkzeug und Maschinen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Nico greift zum Akkubohrer, Sophia zum Spaten. „Im Frühling können wir endlich loslegen“, sagt Sophia. Und dann beginnt sie kurz zu träumen: Eine Regentonne mit kaltem Wasser an heißen Tagen. Ein Beet mit Salat und Kräutern und all den Köstlichkeiten, die gut zum Abendbrot schmecken. „Und eine Hängematte“, ergänzt sie dann noch, „die gehört auch in so einen Garten.“ Und dann schaltet sich Nico ein: Der Bauwagen soll auch ausgebaut werden, erzählt er. Und dafür braucht er selbstverständlich einen Akkubohrer.

An der Kattwinkelschen Fabrik entsteht ein offener Garten – sobald die Temperaturen es denn wieder zulassen. „Wir haben im vergangenen Jahr schon damit angefangen“, erzählen Jan Jagurdzija und Linda Bersch. Gemeinsam mit den Kindern haben sie gepflanzt und gebaut, gekocht und auch ordentlich probiert. Aus Äpfeln wurden Apfelmus und Kuchen. Aus dem Gemüse kreierten sie ein Mittagessen. „Die Nachbarn standen am Zaun und haben sich mit uns gefreut“, erzählt Jan Jagurdzija. Genauso haben sich die pädagogischen Mitarbeiter des Kinderbereichs das neue Fleckchen zwischen Katt und ehemaliger Dörpfeldschule vorgestellt. „Ein Ort zum Teilen, zum Einbringen und Mitnehmen“, erklärt Jagurdzija. „Unsere Kinder nennen das sozial“. Und gleichzeitig sollen die Kinder hier einen Platz zum Wohlfühlen und Entspannen unter freiem Himmel finden.

In diesem Jahr soll der offene Garten wieder blühen – und noch weiter wachsen. Der Kinderbereich hat Pläne. Das gilt für Nico, Jan und Sophia. Aber das gilt auch für Jan Jagurdzija und Linda Bersch. Gemeinsam haben sie beraten, was sie für ihre Ideen rund um den offenen Garten brauchen und haben ihre Wunschliste dann an die Firma Dönges geschickt: Material im Wert von rund 1500 Euro. Gelegentlich sei eben etwas Kreativität gefragt bei der Finanzierung von Projekten, erklärt Jan Jagurdzija.

Die Mail kam bei Susanne Pletsch an. „Uns hat die Idee von Anfang an gut gefallen“, erzählt sie. Und weil das Unternehmen vor allem den Einsatz der Kinder gerne unterstützen wollte, nahm sie Kontakt in die Katt auf und sagte eine saftige Spende zu.

Am Ende durften Kinder und Mitarbeiter im Dönges-Shop bestellen: Kreissäge und Spaten, Eimer und Körbe, Hammer und natürlich den Akkubohrer. „Im Grunde setzen wir damit das Prinzip des Gartens fort“, sagt Susanne Pletsch, „wir bringen etwas ein.“ Es ist ein Geben und Nehmen im offenen Garten.

Und so kann im Frühling nun ordentlich geackert werden. „Wir bauen den Bauwagen aus“, erzählt Jan Jagurdzija. Und das Gemüsehaus soll ebenfalls neu aufgestellt werden, damit es dem Wetter trotzen kann. Auch der Staketenzaun soll dank des schweren Holzhammers für kommende Stürme gerüstet werden. Seinem Prinzip bleibt der Kinderbereich dabei immer treu: Jeder ist für eine verantwortungsvolle Ernte willkommen. „Wenn jemandem für das Abendessen noch ein paar Tomaten fehlen, kann er selbstverständlich bei uns vorbeikommen“, sagt Linda Bersch. Im Gegenzug gilt: Wer einen Ableger aus dem eigenen Garten übrig hat, ist bei den Kindern gern gesehen und willkommen. „Für Gemüse, aber natürlich auch für die schönen Blumen“, ergänzt Sophia schnell und sagt dann noch: „Einfach vorbeikommen“.

Um den Nachbarn und Freunden der Kattwinkelschen Fabrik den Garten noch ein bisschen schmackhafter zu machen, wollen die Kinder und die Mitarbeiter im Sommer auch im Garten feiern – mit Waffeln und kalter Limonade. „Wir haben eine richtige Garteneröffnungsfeier geplant“, erklärt Linda Bersch. Dann zeigen die Kinder, was in ihrem Garten wächst: der Apfelbaum und die Pflaume, der Lavendel und die Tomaten, die Erdbeeren und der Knoblauch. „Und wir lassen natürlich auch noch Wiese übrig“, sagen die Kinder, „damit wir ein Picknick machen können.“

Zu der Eröffnungsfeier, die für den 4. Juni geplant ist, soll es dann auch Live-Musik aus dem Jugendbereich geben und natürlich ganz viel Platz zum Treffen und Erzählen. „Eine richtige Gartenparty eben“, sagt Sophia. Dann wird auch Susanne Pletsch dabei sein – und entdecken, welche Veränderungen die Dönges-Werkzeuge im Garten bewirkt haben.

Hintergrund

Mitmachen: Wer den Kindern Setzlinge oder Ableger für ihren Garten zur Verfügung stellen möchte, kann sich im Kinderbereich der Katt melden – unter Telefon (021 96) 71 05 88. Und ist natürlich auch zum Ernten herzlich willkommen.

Termin: Die Garteneröffnungsfeier im offenen Garten zwischen Katt und ehemaliger Schule findet am

4. Juni statt – mit Musik und Waffeln.