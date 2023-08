Kinder bauen eine Lego-Stadt aus 250.000 Steinen

In der Evangelischen Kirchengemeinde in Dabringhausen entsteht bis Sonntag eine Lego-Stadt. Mit 250.000 Steinen und großen Plänen rückten die Kinder an.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Linea kennt sich aus, wenn es um Hochhäuser aus Legosteinen geht. „Ich baue auch zu Hause“, sagt die Elfjährige und steckt routiniert Stein zu Stein. Kaya grinst: Bei ihr zu Hause bauen vor allem ihre Brüder. „Da komme ich denen auch besser nicht in die Quere“, sagt sie und lacht. Nun hat die 13-Jährige nun gemeinsam mit Linea ein eigenes Projekt gestartet. Ein Hochhaus. Zweieinhalb Meter soll es am Ende messen. „Es ist toll, dass wir hier nach der Schule bauen können“, sagt Kaya.

34 Kinder aber der dritten Klasse nehmen seit Donnerstag die Einladung der Evangelischen Kirchengemeinden in Dabringhausen an – und bauen eine Lego-Stadt. „Es gibt viele Kinder, die zwar nicht jede Woche in die Jungschar kommen wollen oder können“, sagt Gemeindepädagogin Ulrike Würth, „aber für so ein Projekt lassen sich viele Kinder begeistern.“

Windmühlen, eine Achterbahn und richtige Straßen: Die kleinen Bauer haben große Pläne

Das hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt: Schon vor über zehn Jahren bauten Kinder und Jugendliche im Gemeindehaus in Dabringhausen mit den kleinen bunten Steinen. Dann machte das Angebot eine lange Pause, nun ist es zurückgekehrt. Sehr zur Freude der Kinder. Denn Knut Ahlborn vom Kids-Team hat 250.000 Steine im Gepäck – und Baupläne für große Projekte.

Windmühlen und eine Achterbahn, Wohnhäuser und Infrastruktur: Eine ganze Stadt entsteht Stein für Stein im Gemeindehaus. Und so brüten Milo, Johann und Henry gerade über dem Bauplan für eine Windmühle. Sie sind alle drei schon Profis, wenn es um Legoprojekte geht. In dieser Dimension haben sie allerdings noch nicht zusammengebaut.

Gott als „größter Baumeister aller Zeiten“

„Wir wollen den Kindern Raum geben für ihre Fantasie“, sagt Ulrike Würth. So viele Steine und so viele Möglichkeiten stünden ja in einem einzelnen Kinderzimmer nicht zur Verfügung. Das gilt auch für das große Achterbahnprojekt ganz am Ende des großen Saales, das am Ende über einen Trafo angetrieben werden und kleine Achterbahngondeln in Bewegung setzen soll. „Und gleichzeitig geben wir den Kindern die Zeit, um ein eigenes Projekt fertigzustellen“, erklärt die Gemeindepädagogin. Donnerstag und Freitag haben die Kinder alleine gebaut, am heutigen Samstag bauen die Kinder morgens erst alleine, am Nachmittag gibt es die Möglichkeit für eine Bauzeit mit den Eltern. Und am Sonntag können sich die Dabringhauser dann einen Eindruck verschaffen von der Lego-Stadt.

Viele Ehrenamtliche der Gemeinde unterstützen Knut Ahlborn bei seinem Einsatz. „Und wir wünschen uns, dass die Kinder eine schöne Zeit in ihrer Gemeinde erleben“, erinnert die Gemeindepädagogin. Schließlich verbinde sich mit dem gemeinsamen Legobauen auch eine Einladung: Zwischen zwei Bauphasen laden die Gemeinde und das Kids-Team nicht nur zu Keksen, Obst und Getränken ein, sondern auch zu einer kleinen Auszeit in der Kirche. Hier haben die Jungs und Mädchen die Gelegenheit, Gott als „größten Baumeister aller Zeiten“ kennenzulernen, erklärt Ulrike Würth. Anschließend kehren sie zu ihren eigenen Bauprojekten ins Gemeindehaus zurück. Im September kehrt das Kids-Team mit den Legosteinen übrigens noch mal zurück nach Dabringhausen: Dann haben sie Bauprojekte für die Jüngeren im Gepäck. Morgens bauen die Jungen und Mädchen aus dem Familienzentrum, nachmittags sind dann die Erst- und Zweitklässler eingeladen.

Besichtigung am Sonntag

Termin: Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am kommenden Sonntag um 11.15 Uhr zum Familiengottesdienst in die Kirche nach Dabringhausen ein. Anschließend sind alle Interessierten zur Besichtigung der Lego-Stadt mit einem kleinen Imbiss willkommen. Ab 13.30 Uhr kommen die 250.000 Steine dann zurück in die Boxen.

Anmeldung: Kinder der ersten und zweiten Klasse können sich noch bis 15. September für die Bauphase vom 26. bis 29. September anmelden. Dann hat das Familienzentrum die Fäden in der Hand.

www.ekdab.de