„KI muss den Menschen dienen“

Kreis spricht über Herausforderungen und Chancen von Künstlicher Intelligenz.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Nicht nur bei den Vereinten Nation in New York, im deutschen Bundestag in Berlin und im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf wird derzeit über das Thema Künstliche Intelligenz (KI) viel debattiert und diskutiert. Das Thema beschäftigt auch alle Teile der Gesellschaft, denn es betrifft das zukünftige Leben der Menschen auf der ganzen Welt. Es geht vor allem darum, wie KI zum Nutzen aller sinnvoll eingesetzt werden kann und wie man negative Folgen durch KI vermeiden kann.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die SPD-Kreistagsfraktion einen Antrag, der die KI betrifft, in den Kreistag eingebracht hat. Das Ziel: Der Rheinisch-Bergische Kreis soll die Herausforderungen und Chancen der KI aktiv angehen sowie sich mit den Chancen und Risiken befassen. Der Antrag soll zunächst in den Fachausschüssen des Kreises beraten und dann im Kreistag beschlossen werden.

Möglichkeiten und Risiken der Technologien sind enorm

Die Entwicklung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz markieren den Beginn eines neuen globalen Zeitalters, so schreibt es die SPD. In nahezu allen Lebensbereichen spielen KI-Technologien bereits eine wichtige Rolle. Die Möglichkeiten und Risiken dieser Technologien sind enorm und betreffen die Arbeitswelt, Gesundheit, Bildung, Wirtschaft, Verkehr, Wissenschaft, Politik, Umwelt und viele andere Bereiche.

„Um den Rheinisch-Bergischen Kreis auf diese Herausforderungen vorzubereiten, sollen auf Ebene der Ämter und Fachbereiche Chancen und Risiken der KI-Nutzung analysiert werden. Ein ständiges Monitoring wird eingerichtet, um jährliche Berichte mit Handlungsempfehlungen zu erstellen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Gerhard Zorn. Der Kreis sollte sich zudem bei diesem Thema eng mit dem Landkreistag, den Nachbarkreisen in der Region und dem Landschaftsverband Rheinland vernetzen. Eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema KI seitens der regionalen Wirtschaft wird angeregt, die Vernetzung von Unternehmen im Kreis muss gefördert werden.

Um konkrete Nutzungsoptionen und Projektideen zu entwickeln, soll eine interne Expertengruppe aus qualifizierten Personen verschiedener Ämter und Aufgabenbereiche des Kreises gebildet werden. Bei Bedarf sollen nach Meinung der SPD auch externe Berater hinzugezogen werden.

Die Verwaltung soll aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse konkrete Handlungsschritte im täglichen Umgang mit KI ausarbeiten. Möglich wären Erleichterung der Arbeitsabläufe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Verbesserung und Vereinfachung behördlicher Prozesse. Für Marcel Kreutz, Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes, ist wichtig: „Auch die neue Künstliche Intelligenz muss am Ende den Menschen im Kreis dienen.“ Hinrich Schipper, Kreistagsmitglied und Mitglied des Fraktionsvorstandes, betont: „Ethische Fragen müssen den Diskurs rund um KI mit bestimmen. Eine fortlaufende Technikfolgenabschätzung sowie die rechtzeitige Identifizierung und Bekämpfung möglicher Risiken sind unerlässlich.“ Die Politik hat die Aufgabe, den technologischen Fortschritt mit sozialem Fortschritt zu verbinden. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auch auf die Ergebnisse der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages verwiesen.