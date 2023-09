Keinen hält es auf den Bänken

Wermelskirchen. Lange Zeit hatten die Bewohner, die Mitarbeiter und die Angehörigen der Caritas „Heimstatt“ Wermelskirchen auf das zweite Sommerfest nach den Corona-Einschränkungen hin gefiebert. Als es dann endlich so weit war, spielte aber das bergische Sommerwetter nicht so richtig mit und meinte es zunächst nicht so gut mit den Feiernden. Dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Zur Eröffnung sprachen der Vorstand der Caritas Rheinberg, Michael Ufer, und der neue Fachbereichsleiter Martin Dworaczek.