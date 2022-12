Keine Dialyse mehr in Wermelskirchen

Das Unternehmen Diaverum hat sich entschieden, das Dialysezentrum in Wermelskirchen nach der vorübergehenden Schließung im Juni nicht wieder zu eröffnen.

Das teilt Diaverum jetzt in einer Pressemitteilung mit. Die Versorgung der Patienten sei nun am Standort in Remscheid gesichert. Die Arbeitsplätze sollen in Remscheid ebenfalls erhalten bleiben.

Das Zentrum in Wermelskirchen gehörte seit 2012 zu Diaverum und wurde als Nebenbetriebsstätte des Zentrums Diaverum Remscheid betrieben. Im Juni war das Zentrum aufgrund der personellen Situation vor Ort vorübergehend geschlossen worden, „um die Patienten sicher versorgen zu können und den Mitarbeitenden ihren Urlaub zu ermöglichen“, heißt es. In der Zeit der Schließung sei deutlich geworden, „dass es auch weiterhin sinnvoll“ sei, die Tätigkeit an einer Betriebsstätte zu konzentrieren. Mit dem Krankenhaus werde man weiter kooperieren. -acs-