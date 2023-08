„Keine andere Kunst berührt Menschen auf so vielfältige Weise wie Musik“

Sängerin Nadine Weyer aus Dabringhausen musiziert vor allem rund um Köln – auch mit Carolin Kebekus.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Sängerin Nadine Weyer kommt aus Dabringhausen, musiziert heute aber vor allem rund um Köln. Im Interview spricht sie unter anderem über ihre Anfänge und die Musiklandschaft.

Frau Weyer, wie sind Sie ursprünglich zur Musik gekommen?

Nadine Weyer: Meinen ersten Auftritt hatte ich mit etwa zehn Jahren bei der Karnevalsveranstaltung „Wir unter uns“ in Dabringhausen mit meinem Karnevalsverein „Die Grunewalder“. Später kam ich durch meine Cousine Melanie Wichterich zu CCP, der Schulband der Hauptschule Wermelskirchen. Durch die Förderung von Willi Mergler merkte ich schnell, dass das Singen irgendwie mein Ding ist. Ich hatte dennoch nie den Berufswunsch „Sängerin“, sondern wollte eigentlich immer einen geregelten Job mit Struktur und festen Arbeitszeiten. Daraus ist wohl nichts geworden . . .

Was waren Ihre ersten Erfahrungen mit Bands?

Weyer: Mit 15 Jahren kam ich das erste Mal musikalisch aus Wermelskirchen heraus und fing bei der Band Sunny Skies aus Bonn an. Es folgten tolle Auftritte, von denen mir eigentlich erst rückblickend bewusst ist, wie besonders sie waren. Wir spielten auf Stadtfesten und für Firmen, was schon großartig und aufregend war, aber auch als Vorband der Beach Boys und von Huey Lewis & the News. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mal vor den Beach Boys spielen würde, wäre ich deutlich aufgeregter. Damals, als 16-Jährige, lief das irgendwie so mit.

Wie ist es allgemein um die musikalische Szene in Wermelskirchen bestellt?

Weyer: Um ehrlich zu sein, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Meine Bands und Projekte sind alle in Köln angesiedelt. Dennoch ist es mir wichtig, mindestens einmal im Jahr in meiner Heimatstadt zu spielen. Die Unterstützung der Wermelskirchener – insbesondere der Dabringhauser – ist einfach immer wieder wunderbar und die Auftritte hier sind unvergleichlich!

Gab und gibt es hier genügend Möglichkeiten zum Proben?

Weyer: Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich zu Hause proben kann. Unsere Nachbarschaft ist da sehr tolerant. Da werden auch schon mal die Liegestühle und das Grillzeug rausgeholt und angerufen, dass wir mal lauter spielen sollen. Da kann ich mich schon sehr glücklich schätzen. Ich bekomme aber dennoch mit, dass die Proberaumsituation auch in Wermelskirchen nicht einfach ist. Proberäume sind rar, und die Preise steigen auch hier. Gerade für junge Bands stelle ich mir das schwierig vor.

Wo kann man als junge Band in der Region auftreten?

Weyer: Das Haus Eifgen ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Diese Location ist schon der Hammer! Außen- und Innenbühne mit Soundanlage, dazu ein engagiertes, freundliches und hochmotiviertes Team, das das alles auch noch ehrenamtlich macht. Die Initiative „KultIn WK“ ist hervorragend und für Wermelskirchen mehr als eine Bereicherung. Die Idee mit dem „Local Heroes Festival“ ist eine tolle Sache für junge Bands. Wir hatten damals die Möglichkeit, uns mit CCP in der Katt, im Bahndamm, auf der Wermelskirchener Kirmes und auf dem Dorffest Dabringhausen auszuprobieren. Das war natürlich auch super.

Wie ist der Zusammenhalt unter den Wermelskirchener Bands – kennt und unterstützt man sich?

Weyer: In meiner Anfangszeit war der Dreh- und Angelpunkt die Hauptschule Wermelskirchen, die durch Willi Mergler die Musikszene mit neuen Talenten geradezu geflutet hat. Der Einfluss dieses Mannes auf meine Generation der Wermelskirchener Musikszene ist und bleibt unerreicht. Ob Schlagzeug, Bass, Gitarre, Technik oder Gesang: Willi brachte so viele Menschen zur Musik und verstand es, uns immer zu motivieren. So sind Verbindungen entstanden, die zum Teil bis heute halten. Unter den Sängerinnen von damals sind zum Beispiel Jeanne Altfeld, Melanie Nocon oder Babsi Nitsche noch heute aktiv. Wir vermitteln uns gegenseitig Auftritte oder singen auch schon mal zusammen in Bands. Ich bin Willi Mergler unendlich dankbar, dass er damals seine Energie und Zeit in uns und die Musik investiert hat, denn sonst wären einige von uns wohl einen anderen Weg gegangen.

Was ist das Besondere am Rock ’n’ Roll und der Musik allgemein?

Weyer: Die kurze Antwort: Die Musik bringt die Menschen zusammen. Egal welches Genre, egal zu welcher Gelegenheit. Aber es gibt auch eine lange Antwort: Ich habe in all den Jahren auf so vielen, so unterschiedlichen Veranstaltungen gesungen: Rockkonzerte, Trauungen, Geburtstage, Beerdigungen, Karnevalssitzungen, Taufen, Metalkonzerte, Firmenveranstaltungen, Kaffeeklatsch im Altersheim oder Open Air . . . Auch musikalisch war da natürlich alles dabei von Schlager über Pop bis Metal. So verschieden die Veranstaltungen waren, was ich einfach immer wieder erlebe, ist, wie die Musik die Menschen verbindet. In ihrer Feierlaune, in ihren Erinnerungen, in ihrer Liebe auch in ihrer Trauer. In meinen Augen gibt es einfach keine andere Kunst, die so interaktiv ist und Menschen auf so vielfältige Weise berührt. Und mir persönlich ist dabei tatsächlich nicht wichtig, in welchem Genre ich mich bewege, sondern was die Musik, die ich jetzt gerade mache, bei mir und bei meinem Publikum auslöst.

Wie kam es denn überhaupt zum Popsofa?

Weyer: René Schlothauer und ich haben uns 2013 bei einem Auftritt meiner damaligen Band Lecker Nudelsalat kennengelernt. Als ich bei der Band aufgehört habe, hat René gefragt, ob ich bei Popsofa einsteigen möchte – und seitdem bin ich dabei. Ich bin eine von insgesamt fünf Sängerinnen im Team. Das ist eine super Sache, denn man kann sich die vielen Auftritte untereinander aufteilen. So ist es mir möglich, als zweifache Mama fest in einer Coverband zu spielen und dennoch Zeit für meine bestehenden und sogar für neue Projekte zu finden.

Wie wichtig ist der Karneval hierzulande für Bands und Musiker?

Weyer: Ich denke, Karneval und die kölsche Musik – das ist ein großer Unterschied – haben immer mehr Einfluss. Zumindest in der Szene, in der ich mich bewege. Kölsch zu singen, wird immer populärer, was ich als sehr positive Entwicklung empfinde. Als ich mit der kölschen Musik anfing, war das noch nicht so angesagt. Ich verbinde die kölsche Sprache und Musik, auch wenn ich aus dem Bergischen komme, mit einem ganz besonderen Heimat-Gefühl. Von klein an haben mich Bands wie die Bläck Fööss beeindruckt und natürlich auch meinen Werdegang beeinflusst. Dass ich jetzt mit genau diesen Leuten auf der Bühne stehen darf, ist eine riesige Ehre für mich. Ich kann nur hoffen, dass auch die Generationen nach mir diese schöne Sprache weitertragen.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Carolin Kebekus und den BeerBitches?

Weyer: Wir haben uns auf der Veranstaltung „(P)op Kölsch“ von Stefan Knittler kennengelernt. Irina und ich waren damals als Background-Sängerinnen engagiert. Caro war als Gaststar dort. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und beschlossen, einen Song gemeinsam zu singen: „E Röggelsche met Mett“, eine Parodie von Miley Cyrus Wrecking Ball. Einen Namen haben wir uns bei dem einen oder anderen Bier dann auch gleich gegeben und so nahm alles seinen Lauf. Der Song kam super an und es hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir beschlossen haben, das im nächsten Jahr noch mal so zu machen. Dann hat der Gitarrist Chris Geletneky vorgeschlagen, ein BeerBitches-Konzert zu geben, es folgte das erste Album, dann eine kleine Tour – und mittlerweile ist aus der einstigen Schnapsidee ein ganz wunderschönes Herzensprojekt geworden, das wir, trotz des enormen Zeitmangels aller Beteiligten, aufrechterhalten und das einfach einen unglaublichen Spaß macht. Mittlerweile sind auch mein Mann Christoph und René in der BeerBitches-Band, den Loose Ladyboys. Das ist für mich natürlich ein weiterer Pluspunkt.

Was würden Sie jungen Musikern raten, die eine Band gründen wollen?

Weyer: Versteift euch nicht auf den Erfolg, sondern habt einfach Spaß an dem, was die Musik euch gibt. Das hat den größten Wert.

Das sind die BeerBitches

Gesang: Die BeerBitches sind ein Gesangstrio, das sich im Jahre 2014 rund um die bekannte Komikerin, Sängerin und Schauspielerin Carolin Kebekus formiert hat. Die Sängerinnen coverten zuerst Songs von Lady Gaga oder Tina Turner, die sie dann aber mit kölschen Texten neu interpretierten.

Musik: Unterstützt werden die drei BeerBitches von den Loose Ladyboys an den Instrumenten – die Gitarristen Chris Geletneky und Christoph Weyer, Schlagzeuger Thommy Pieper, Bassist Jonas Neumann und Keyboarder René Schlothauer. Mehr Infos: www.beerbitches.net