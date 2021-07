Keime sind auch im bergischen Gewässer

Multiresistente Keime

+ © Teifel Gewässer wie der Eifgenbach gelten als sauber. Aber dennoch können auch gefährliche Erreger ins Wasser gelangen. © Teifel

Ursachen sind vielfältig. Das Risiko müsse jeder für sich abschätzen, so der Wupperverband.

Von Solveig Pudelski

Die Medienberichte über das Vorkommen von multiresistenten Keimen in niedersächsischen Seen und Flüssen wecken Besorgnis. Es wurden multiresistente Keime nachgewiesen – das sind solche Erreger, gegen die auch Antibiotika nicht mehr wirken. Viele fragen sich, ob auch bergische Gewässern die Keime enthalten. Und ob es wirksame Methoden gibt, diese herauszufiltern. Das sei ein ernst zu nehmendes Thema, sagt Wupperverbands-Sprecherin Susanne Fischer, zur nunmehr entdeckten Keimbelastung in Norddeutschland.

In Gewässer können die Keime durch Abwässer aus Krankenhäusern gelangen. Für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem können sie lebensbedrohlich werden. „Die Kläranlagen entfernen zwar einen Großteil der Keime“, sagt Susanne Fischer. Das gereinigte Wasser werde aber nicht keimfrei in die bergischen Flüsse geleitet. Der Aufwand, der betrieben werden müsste, um in der Kläranlage alle Keime herauszufiltern, wäre sehr hoch.

Zwar berichteten Medien über eine vierte Stufe in den Kläranlagen als Allheilmittel gegen Keimbelastung, doch die Sprecherin des Wupperverbandes sieht darin noch keine umfassende Lösung. „Es werden verschiedene technische Verfahren wie Ozonierung und UV-Bestrahlung des Wassers getestet, um die Klärtechnik zu verbessern“, sagt Susanne Fischer.

Verbraucher sollen für das Thema sensibilisiert werden

Die Verfahren einer vierten Klärstufe werden derzeit einzeln erprobt. In der Kläranlage Buchenhofen werde beispielsweise Pulver-Aktivkohle eingesetzt, um bestimmte Rückstände zu wie Spuren von Medikamenten zu entfernen. Denn neben den Keimen gibt es einige andere unerwünschte Substanzen, die trotz Reinigung wieder in Bäche oder Flüsse gelangen und dem Ökosystem schaden könnten. Dazu zählen auch künstliche Spurenstoffe, also Chemikalien, wie man sie in Reinigungsmittel, Spülmaschinentabs oder Pflanzenschutzmittel findet.

Selbst wenn aus Kläranlagen keimfreies Wasser abgeleitet würde, könnten sich multiresistente Keime im Esch- oder Eifgenbach tummeln. „Es gibt andere Eintragspfade.“ Bei Starkregen, wenn die Kanalisation das Oberflächenwasser nicht mehr fasse, fließe Regenwasser direkt in die Bäche. Außerdem gelangen Güllereste in die Bachläufe, so Fischer. Wäre also ein Badeverbot der beste Schutz? „Unsere Bäche und Flüsse sind keine Badegewässer, jeder muss das Risiko für sich selbst einschätzen“, sagt die Diplom-Biologin.

Wichtig sei es vor allem, Verbraucher, aber auch Ärzte, Apotheker und Hersteller von Produkten für das Thema und die Folgen zu sensibilisieren, betont die Expertin.