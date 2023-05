Katharina Sachser berät Pflegende

Einen Angehörigen zu Hause zu pflegen, ist herausfordernd und bringt viele Menschen an ihre Grenzen.

Dennoch wächst offiziellen Berichten zufolge die Zahl derer, die diese Herausforderung annehmen, weil eben auch viele Menschen mit Pflegebedarf am liebsten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben möchten. Die Wermelskirchenerin Katharina Sachser leitet schon viele Jahre den Gesprächskreis pflegender Angehöriger, der jeden dritten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr im Haus der Begegnung an der Schillerstraße stattfindet.

Diese Woche (17. Mai) geht es um das brisante Thema „Gewalt-Prävention in der Pflege“. Gewalt in der Pflege zu Hause – was ist das? Es geht um Sensibilisierung, Lösungsangebote und Fallbesprechungen. -acs-

Die Veranstaltung ist gedacht für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Menschen, die einen Menschen daheim pflegen. Mehr unter Tel. (0 21 96) 34 77.