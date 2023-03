Schüleraustausch: Kartoffeln sind für Jules typisch deutsch

Clemens Willinghöfer (r. mit Katze Milli) hat Jules aus Loches derzeit zu Gast. Die beiden verstehen sich gut und wollen in Kontakt bleiben.

25 Schüler aus Loches waren bis heute in Wermelskirchen zu Gast.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Heike Frankrone blickt zufrieden auf eine mit Terminen vollgepackte Woche zurück. Die Französischlehrerin des Städtischen Gymnasiums hat mit ihrer Kollegin aus Frankreich endlich geschafft, was ihr langgehegter Wunsch war: den Loches-Austausch mit Schülern aus der Partnerstadt wiederzubeleben. Seit 1969 gibt es den Austausch der Gymnasien in Loches und Wermelskirchen. „Aus ihm ist eigentlich auch die Städtepartnerschaft entstanden“, erklärt Heike Frankrone.

Nachdem sich im Jahr 2014 der Bus mit den Lochoises wieder in die Heimat verabschiedet hatte, hatte es keinen Austausch mehr gegeben. Frankrone: „Aus mir unerklärlichen Gründen hatten die Schülerinnen und Schüler kein Interesse mehr daran.“ Mit ihrer Kollegin aus Loches, Dorothee Barret, die sie vor einigen Monaten in Loches traf, schmiedete die Pädagogin deshalb den Plan, den Austausch nach der langen Coronazeit wieder stattfinden zu lassen.

Und es klappte. Mit 25 deutschen und genauso vielen französischen Schülerinnen und Schülern fanden sich ausreichend Paarungen, um die gegenseitigen Besuche stattfinden lassen zu können.

Durch den Austausch in der Sprache aufgeholt

„Für mich war direkt klar, dass ich mitmache“, sagt Clemens Willinghöfer. Der 15-jährige Wermelskirchener besucht die 9. Klasse des Gymnasiums – und Französisch ist eines seiner absoluten Lieblingsfächer in der Schule. „Durch den Austausch habe ich aber noch mal so richtig aufgeholt in der Sprache“, sagt er. Und das findet auch sein Austauschschüler Jules aus Loches.

Der 15-Jährige spricht gerne Deutsch und möchte noch eine Menge lernen, unter anderem von Clemens. „Wir sprechen viel miteinander; in Deutschland eben meist Deutsch. Das habe ich mir auch so gewünscht.“

+ Ein Höhepunkt für Alexander Hibst (l.) und seinen Austauschschüler Etienne war der Besuch des Rhein-Energie-Stadions. © Bernd Hibst

Ähnlich handhabt es Alexander Hibst. Der Wermelskirchener und seine Familie hatten bis heute ebenfalls einen Gastschüler im Haus: den gleichaltrigen Etienne. „Wir haben viel unternommen – das Highlight für uns beide war aber wohl der Besuch des Rhein.Energie-Stadions.“ Als Fan des 1. FC Köln, findet Alexander, ein Muss bei einem solchen Besuch. Also hatte Familie Hibst sich auf den Weg dorthin gemacht. „Aber ich fand auch den Besuch im Haus der Geschichte in Bonn spannend“, berichtet Alexander. Dieser Ausflug fand zusammen mit der ganzen Gruppe statt.

Auch Jules und Clemens unternahmen während der Woche mit der Familie viel – waren auf Schloss Burg und in der Umgebung unterwegs. Schnell entdeckten die beiden Gemeinsamkeiten – zum Beispiel das Interesse an Katzen.

Clemens und Alexander erinnern sich auch gern an den Besuch in Frankreich, den die Schülergruppe aus Deutschland im November 2022 unternahm. „Zuerst waren wir in Paris, dann wohnten wir bei den französischen Familien“, erzählt Clemens immer noch begeistert.

Für Pädagogin Heike Frankrone steht fest, dass es den Schülern gut tut, aktiv die Sprache zu sprechen. „Man merkte richtig, was sie für einen sprachlichen Sprung gemacht hatten, als sie zurück kamen aus Frankreich“, sagt die Französisch-Lehrerin. Aber nicht alle hatten Interesse daran, nach Frankreich zu reisen und im Gegenzug einen Austauschschüler aufzunehmen. Frankrone: „Manche sind nicht so reisefreudig. Auch Schüler und Schülerinnen nicht, von denen ich es eigentlich gedacht hätte.“

Clemens, Alexander, Jules und Etienne haben ihren Austausch jedenfalls nicht bereut. Und Jules hat sogar noch kulinarische Besonderheiten entdeckt: „Ich mochte es, mit der Familie zu kochen. Ganz klar für mich: Kartoffeln sind typisch deutsch.“

Austausch

Der Loches-Austausch mit 25 Schülern des Gymnasiums war der erste nach acht Jahren Pause, unter anderem durch die Corona-Zeit. Seit vielen Jahren begleitet Heike Frankrone den Austausch. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse, die einen Französisch-Kurs besuchen. Heute macht sich der Bus mit den Lochoises wieder auf den Heimweg in die Wermelskirchener Partnerstadt. Es wird für viele aber kein Abschied für immer sein. Sie wollen über soziale Netzwerke in Kontakt bleiben.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Sprachliche Sprünge

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Von sprachlichen Sprüngen berichtet Französisch-Lehrerin Heike Frankrone. Sie beobachtete, dass die Schülerinnen und Schüler, die am Austausch teilnahmen und in Loches zu Besuch waren, schon nach zwei Wochen große Fortschritte im Französischen gemacht haben.

Das ist kein Wunder, denn es ist erwiesen, dass aktives Sprechen mit Muttersprachlern, vor Ort im Gastland, eben viel mehr bringt als stures Lernen im Klassenzimmer oder am heimischen Schreibtisch. Es ist deshalb so gut, dass Heike Frankrone und ihre französischsprachige Kollegin den Austausch haben wieder aufleben lassen.

Und es sollte eigentlich viel mehr Schülerinnen und Schüler geben, die vom Sofa aufstehen und sich mal in die Welt begeben. Ein Austausch kann ein Start sein für viele weitere Auslandsaufenthalte, die der persönlichen Entwicklung gut tun. Der Blick über den Smartphone-Rand lohnt sich nämlich. Versprochen.