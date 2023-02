Karneval: Team bietet viel Neues

Die Prinzenproklamation bildete den Auftakt der Session 2022/23. Jetzt geht es in die heiße Phase.

Der Festausschuss steht hoch motiviert in den Startlöchern für die tollen Tage.

Wermelskirchen. Einen kleinen Wermutstropfen mussten sie schon hinnehmen, die Helfer des Festausschusses, die ab dieser Session den Dawerkuser Karneval organisieren: „Der Vorverkauf für den Altweiberball lief schleppend“, berichtet Lucie Schumacher, die die Öffentlichkeitsarbeit für den Dabringhauser Festausschuss übernommen hat. Im Gegensatz zum Kinderkarneval und der Großveranstaltung „Wir unter uns“ sei das Interesse für die Party zu Altweiber bisher sehr gering.

„Wir haben uns deshalb entschieden, die Veranstaltung diesmal nur im Foyer der Mehrzweckhalle stattfinden zu lassen“,sagt Lucie Schumacher. 200 Partygäste dürfen demnach am Donnerstag, 16. Februar, mitfeiern. „Wenn diese Zahl erreicht ist, können wir eben keine weiteren Gäste einlassen“, sagt sie. „Wir finden das einfach besser, als am Ende mit 100 Leuten in der riesen Mehrzweckhalle zu stehen. Da kommt ja auch überhaupt keine Stimmung auf.“

Den Grund für den rückläufigen Kartenverkauf für Altweiber können Lucie Schumacher und ihr Vater Wolfgang, der seit einem Jahr erster Vorsitzender des Festausschusses ist, nur erahnen: „Es kommen ja vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene“, sagt Lucie Schumacher. „Vielleicht wollen die sich auch eher spontan entschieden und nicht im Vorfeld schon Karten kaufen.“

Wolfgang Schumacher erinnert sich indes, dass in den letzten drei Jahren bis 2020, als die Altweiberparty noch stattfand, das Interesse stetig gestiegen war. „Wir hatten ja schon mal Probleme; aber dann ging es wieder aufwärts. Ganz ausfallen lassen wollten wir die Party aber dieses Jahr auf keinen Fall. Sonst heißt es schnell: Das findet nicht mehr statt, das wollen wir nicht mehr“, unterstreicht Schumacher.

Ansonsten sei das Team des Festausschusses auch bester Stimmung: „Alle freuen sich, dass es nach zwei Jahren Pandemie bedingter Pause jetzt endlich wieder losgeht mit unserem Karneval. Und die Karten für den Kinderkarneval und die Veranstaltung 'Wir unter uns' fanden auch schon reißenden Absatz.“

Karten für Kinderkarneval sind schon ausverkauft

Für den Kinderkarneval, der nächste Woche Sonntag, 12. Februar, ab 14.30 Uhr in der Dabringhauser Mehrzweckhalle steigt, gibt es inzwischen keine Karten mehr. Er ist restlos ausverkauft. Einige Restkarten für Stehplätze gibt es indes noch für die Kultsitzungsparty „Wir unter uns“ am 18. Februar ab 19.11 Uhr. „Das ist wirklich erfreulich, dass für diese Veranstaltungen das Interesse praktisch ungebrochen ist nach der Corona-Zeit“, resümiert Wolfgang Schumacher.

Während der karnevalistischen Auszeit hat sich das Vorstands-Team des Festausschusses etwas neu formiert. So kam Wolfgang Schumacher hinzu, der den Vorsitz wie berichtet von Peter (Zausel) Eickhoff übernommen hatte. Zugleiter Simon Kempf und Stephanie Bützer, die sich für den Kinderkarneval verantwortlich zeichnet, sind zwar schon etwas länger im Boot, kamen aber bisher wegen der langen Pause noch gar nicht zum Einsatz. Neu dabei sind ebenfalls Jule Will (Finanzassistenz) und Daniel Steiner (Technische Assistenz).

„Neue Leute, das bedeutete für uns auch, dass wir einiges neu strukturieren“, berichtet Wolfgang Schumacher. So gibt es bei „Wir unter uns“ für die Gäste zum Beispiel Zehn-Liter-Fässchen am Tisch. „Das haben wir bei der Prinzenproklamation ausprobiert“, sagt Schumacher. „So müssen die Gäste-Gruppen nicht warten, bis die Kellner zum Tisch kommen, sondern können sich innerhalb ihrer Gruppe selbst mit Bier versorgen.“

EC-Kartenzahlung ist ab sofort möglich

Zudem gibt es EC-Karten-Terminals. Karten-Zahlungen sind also ab sofort auch beim Karneval möglich. Schumacher: „Das haben wir erstmals bei der Karnevalsparty im Sommer im Freibad ausprobiert und gute Erfahrungen gemacht. Die Leute können dann einfach ein bisschen mehr trinken, als wenn sie nur einen 50-Euro-Schein in der Tasche haben“, ergänzt der Vorsitzende schmunzelnd.

Höhepunkt der Session wird wie immer der Rosenmontagszug am 20. Februar. „Die Resonanz der Teilnehmer ist gut“, sagt Lucie Schumacher. „Fast alle sind wieder angemeldet.“

Rosenmontag

Der Rosenmontagszug als Höhepunkt der Session startet am 20. Februar ab 10 Uhr im Industriegebiet Höferhof und zieht dann durch die Altenberger Straße, die Südstraße, die Mittelstraße und die Weststraße. Dann dreht er, fährt zurück und endet in der Karnevals-Hochburg, dem Markt 57.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Sympathische Jecken

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Das wird viele Jecken freuen: Endlich wieder Karneval, endlich wieder beisammen sein, endlich wieder groß feiern. Nach über zwei Jahren Pandemie bedingter Pause ist es für die echten Karnevalisten ein echter Höhepunkt, dass jetzt alles wieder stattfinden kann. Toll. Das finden auch die sympathischen Karnevals-Fans des Dabringhauser Festausschusses. Sie fiebern der Hoch-Zeit des Karnevals 2022/23 motiviert wie immer entgegen. Gut, dass sie sich nicht entmutigen lassen vom etwas schwachen Vorverkauf der Karten für die Altweiber-Party.

Die Entscheidung, die als Konsequenz einfach kleiner zu halten und im Foyer der Mehrzweckhalle in abgespeckter Form stattfinden zu lassen, ist richtig. Denn so gehen die Karnevalisten nicht nur kein finanzielles Risiko ein, sondern können möglicherweise mit etwas weniger Feiernden eine rauschender e Party feiern als mit wenigen Menschen in der riesigen Halle. Alles richtig gemacht.