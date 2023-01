Karneval: Kartenverkauf geht los

Vor allem für die erst- und letztgenannte Karnevalsveranstaltung des Festausschusses Dabringhausen waren bis zum Eintreten der Corona-Pandemie die Eintrittskarten stets schnell vergriffen. Darauf hofft der Festausschuss nun auch wieder. Der Vorverkauf der Tickets startet am morgigen Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr im Restaurant „Markt 57“ an der Altenberger Straße, wo Festausschuss-Vertreter die Tickets ausgeben. Ab Montag, 9. Januar, sind die Tickets dann bei Lotto Toto Duran, am Busbahnhof sowie im Kaufzentrum Hübing in Dabringhausen erhältlich. -sng-