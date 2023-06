Das Reparatur-Café in Wermelskirchen leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Es herrscht rege Betriebsamkeit an diesem Nachmittag in der Bogenbinderhalle in Wermelskirchen. Rund ein Dutzend Ehrenamtliche haben zum Reparatur-Café eingeladen. Und an den Tischen werden die von den Kunden mitgebrachten Geräte genau unter die Lupe genommen.

Zuerst wird sich ein Überblick verschafft, was defekt ist. An einem der Tische wird gerade von Carino Quaglia ein Staubsauger in seine Einzelteile zerlegt, an einem anderen nimmt Felix Albrecht einen Akkuschrauber auseinander. Ihm gegenüber beschäftigt sich Dieter Bade mit einer defekten LED-Gartenlampe.

An einem anderen Tisch kümmert sich Nähmaschinen-Fachmann Peter Kirchertz um das Gerät von Renate von der Dellen. Er erklärt ihr genau, welchen Schritt er gerade durchführt – und die Dame hört gespannt zu. „Meistens sind es Einstellungssachen, weil die Geräte länger nicht genutzt worden sind“, erklärt Kirchertz. „Das Reparatur-Café ist eine echte Bereicherung für Wermelskirchen“, findet von der Dellen.

+ Manfred vom Stein ist einer der Organisatoren des Reparatur-Cafés in Wermelskirchen. © Frihtjof Bublitz

Dabei ist diese Idee erst am 17. März 2016 in Wermelskirchen an den Start gegangen. Vorher wurden solche Aktionen schon in anderen Städten angeboten. „Das hat uns inspiriert“, erklärt Mitorganisator Manfred vom Stein, der mit seinen Kollegen einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen die Wegwerfgesellschaft, zur Schrottvermeidung, zur Schonung der Ressourcen und zur Nachhaltigkeit leisten will.

Neben der Reparatur wird auch Kaffee und Kuchen sowie Wasser angeboten, so dass in einer ganz ungezwungenen Atmosphäre getüftelt und repariert werden kann. Zusammen wird dabei den Problemen auf den Grund gegangen. „Es ist keine kostenpflichtige Dienstleistung, sondern eine ehrenamtliche Tätigkeit des Reparatur-Teams“, stellt vom Stein klar. Der Kunde zahlt lediglich die Materialkosten und kann nach der Dienstleistung spenden. Diese Erlöse werden zur Deckung der Bewirtungs- und Werkzeugkosten genutzt. „Mittlerweile haben wir rund 3000 Reparaturen durchgeführt und dabei eine Erfolgsquote von mehr als 65 Prozent“, sagt vom Stein zufrieden.

Der 83-Jährige erzählt auch, dass sogar in Zeiten der Corona-Pandemie weiter im Reparatur-Café gearbeitet wurde – während in anderen Städten die Institutionen ihre Türen schließen mussten. Die defekten Geräte wurden in Wermelskirchen nach vorheriger Anmeldung nur abgegeben und dann entweder zu Hause oder aber in einer angemieteten Werkstatt in Wolfhagen wieder instand gesetzt. „Seit Mai 2022 haben wir wieder das echte Präsenz-Café eröffnet“, so vom Stein, der stolz ergänzt: „Mit wieder steigenden Besucherzahlen. Das zeigt uns, dass wir mit unserer Arbeit gut ankommen.“

Darüber hinaus unterstützen die Ehrenamtlichen auch bedürftige Menschen und Geflüchtete, in dem sie kaputte Geräte, die Kunden nicht mehr haben wollen, reparieren und dann weitergegeben. „Dafür baue ich einen Tisch an der Wermelskirchener Tafel auf. Da biete ich die Geräte für einen kleinen Obolus an“, erzählt vom Stein, der sagt, dass so schon mehr als 100 Geräte einen neuen Besitzer gefunden haben.

So leisten die Ehrenamtlichen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und wie wichtig dieser ist, hat gerade erst die EU-Kommission festgestellt. Die Auswirkungen der Wegwerfgesellschaft auf Klima, Kosten und Ressourcen wurden mit jährlich 35 Millionen Tonnen vermeidbarer Abfälle, 30 Millionen Tonnen verschwendeter Rohstoffe und 261 Millionen Tonnen unnötiger, bei der Produktion neuer Treibhausgasemissionen berechnet.

Derweil versucht Peter Kirchertz einen Faden in die Öse der Nähmaschine von Renate von der Dellen einzufädeln, um zu überprüfen, ob sie wieder läuft. Die Kundin erzählt auch, dass diese Maschine schon zum zweiten Mal im Reparatur-Café zu Gast ist. Damals war das Problem schwieriger, so dass Kirchertz einen Besuch nach Kaiserslautern nutzte, die Maschine mitnahm und mit einem Fachmann des dortigen Nähmaschinenwerks das Problem löste. „Ich habe dort selbst ungefähr 15 Jahre gearbeitet“, erklärt er.

Das zeigt auch den Enthusiasmus der Ehrenamtlichen, die versuchen, jedes Problem zu lösen. Aufgrund der steigenden Komplexität der Gerätschaften werden Sofortreparaturen nur noch bei kleinen Schäden durchgeführt. Bei größeren Problemen nehmen die Ehrenamtlichen die Maschine mit zu sich nach Hause oder reparieren sie in der Werkstatt in Wolfhagen – zumeist erfolgreich.

Termine

Wermelskirchen: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat (nächster Termin: 15. Juni), 15.30 bis 17.30 Uhr, im Veranstaltungsraum der Stadtbücherei, Kattwinkelstraße 3,

ticket.reparaturcafe-wk.de oder Tel. 02196-8879347 oder:

info@reparaturcafe.wk.de

Dabringhausen: Immer am zweiten Montag im Monat ab 17.30 Uhr im GZD, Auf der Huhfuhr 10;

Tel. 0151-11518998 oder

reparaturcafe@gzd-online.de