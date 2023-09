Kameras sollen in Bussen vor Gewalt schützen

Ein Teil des sogenannten Service-Teams des Busunternehmens an einer Haltestelle. Die Cams sollen künftig Fahrgäste und Fahrerinnen und Fahrer schützen.

Service-Teams sind seit 1. September unterwegs, um Eskalationen zu vermeiden.

Von Anja Carolina Siebel

Rhein-Berg. Beleidigungen, Pöbeleien, manchmal sogar tätliche Angriffe. Unangenehme Begleiterscheinungen des Busfahrer-Berufes, mit denen Fahrerinnen und Fahrer leider immer öfter zu tun haben. Das teilt die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) jetzt mit. Um die Sicherheit der Fahrgäste und des eigenen Personals vor solchen Beleidigungen und tätlichen Angriffen zu schützen, setze das Unternehmen seit dem 1. September im gesamten Verkehrsgebiet sogenannte „Body-Cams“ der Firma NetCo ein.

Zunächst würden in diesem Feldversuch mit den insgesamt vier Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)-konformen Body-Cams die Fragen der Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit, Umsetzbarkeit und technischer Optimierung erprobt, heißt es vonseiten der RVK. Und wie funktioniert das? Ausgestattet mit gelben Westen, an denen Kameras befestigt sind, starten sogenannte RVK-Service-Teams gerade in den zwölfmonatigen Testbetrieb. Sie seien entsprechend technisch und rechtlich geschult worden, um die Möglichkeiten, den positiven Nutzen des Kamerasystems und die Grenzen des Einsatzes vermittelt zu bekommen.

„Wir hoffen, dass der Einsatz deeskalierend wirkt und viele Täter davon abschreckt, handgreiflich zu werden“, erklärt Frank Kleinert, RVK-Fachbereichsleiter des Kundenservices. „Die Body-Cams zeichnen nicht sofort auf, aber der Täter sieht sich auf dem Front-Display mit Spiegelfunktion selbst und schreckt so hoffentlich vor weiteren Taten ab“, erklärt er weiter.

Hemmschwelle bei Fahrgästen sei „deutlich gesunken“

Sollte es doch zu einem Notfall kommen, würden die Service-Team-Mitarbeiter darauf hinweisen, dass sie gleich manuell eine Videoaufnahme starten. Die Aufnahmen erfolgten nur im RVK-Bus und an angrenzenden Haltestellen. Sie würden gemäß den gesetzlichen Vorgaben gespeichert und anschließend automatisch und unwiderruflich gelöscht. Zudem seien sie rechts- und beweissicher und somit auch vor Gericht verwendbar.

Der Betroffene erhalte im Nachgang an die Videoaufnahme eine „Betroffenheitskarte“ ausgehändigt, auf der über die DSGVO-konformen Sicherungsmaßnahmen und Datenschutzgrundsätze informiert wird. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Hemmschwelle bei den Fahrgästen deutlich gesunken ist, so dass es vermehrt zu Übergriffen kommt“, sagt ein Sprecher der RVK auf WGA-Nachfrage. Konkrete Beispiele nennt er indes nicht. Die RVK erhoffe sich von dem Einsatz der Kameras, auf denen der Täter zunächst sein eigenes Konterfei erblickt, vor allem eine deeskalierende Wirkung. Nach der zwölfmonatigen Testphase würde dann geprüft, ob sich der Einsatz bewährt hat und eine Ausweitung lohnenswert ist.

Kommentar von Anja Carolina Siebel:

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Dass aggressive Fahrgäste im Berufsalltag der Fahrer von Bussen ein ständiges Problem sind, das scheint eine Tatsache. Woran das liegen könnte, darüber wird mehrheitlich gemutmaßt. Vielleicht, so glaubt manch einer, könnte es an fehlendem Personal und somit ausfallenden Buslinien, Verspätungen – ja, unzuverlässigen Busverbindungen liegen.

Eine Rechtfertigung ist das absolut nicht. Wenn mein Bus zu spät kommt, wieso sollte ich dann den Fahrer oder die Fahrerin beleidigen oder gar angreifen? Auch sie stehen unter massivem Druck, müssen immer öfter einspringen, weil Personal fehlt, und Zusatzschichten fahren. Und zudem: Aggressives Verhalten ist nirgendwo und niemals tolerabel. Deshalb kann der Einsatz der Kameras ein Anfang sein, nicht aber die Lösung. Menschen, die meinen, sie müssten andere, die ihre Arbeit machen, anpöbeln oder gar angreifen, müssen Härte spüren. Und zwar ohne Kompromisse.