„Kaffee und Knöllchen“ zahlt sich aus

Aktion der Polizei wird von Kradfahrern gut angenommen – Die Beamten wollen sensibilisieren.

Wermelskirchen. „Kaffee und Knöllchen“ heißt eine Aktion, die die Polizei Rhein-Berg schon seit vielen Jahren nutzt: um Motorradfahrer zu sensibilisieren. Zum Beispiel für Gefahren überhöhter Geschwindigkeit sowie bei Kurven- und Gruppenfahrten. Zudem erläutern die Beamten Erste-Hilfe-Maßnahmen, Infos über Schutzkleidung, sicheres Bremsen und vieles mehr. Unterstützung erhalten die Beamten dabei von zwei Rettungssanitätern der jeweiligen Stadt (Feuerwehr) oder Gemeinde (Johanniter). Diese erscheinen mit einem Rettungswagen vor Ort und schildern die typisch schweren Verletzungen, die bei Motorradunfällen leider auftreten können.

Gerade hat die Aktion wieder an der Motorradstrecke in Dhünn-Halzenberg stattge-funden. Die Akzeptanz für die Aktion bei den Kradfahrern sei mit den Jahren „deutlich gestiegen“, teilen die Verkehrssicherheitsberater auf Nachfrage mit: „Jeder Motorradfahrer weiß um die vielen Unfälle. Teils durch eigenes, teils durch fremdes Verschulden. Der größte Teil nimmt auch gerne das Angebot einer Tasse Kaffee an. Auf Augenhöhe können sich die Verkehrssicherheitsberater mit den Motorradfahrern austauschen und die präventiven Themen besprechen.“

Der Motorradverkehr habe in den letzten Jahren enorm zugenommen. Das zeige nicht nur die Statistik sondern auch die Wahrnehmung der Anwohner an den beliebten Motorradstrecken. Es bildeten sich immer mehr Aktionsbündnisse gegen Motorradlärm und übermäßige Straßenbenutzung.

Und da sei die subjektive Wahrnehmung ausschlaggebend: Es fallen natürlich eher jene Motorradfahrer auf, die rasen oder viel zu laut unterwegs sind. „Das“, so betonen die Verantwortlichen der Polizei, „sind aber nur etwa 5 Prozent der Motorradfahrer“. Die übrigen 95 Prozent, in der Regel Motorradfahrer, die das Bergische Land genießen und normal cruisen, würden nicht auffallen, von der Bevölkerung aber dennoch kritisch beäugt. Es hieße dann schnell: „Alle Motorradfahrer rasen und sind viel zu laut unterwegs.“ Es gelte deshalb für die Beamten, bei „Kaffee und Knöllchen“, nicht nur die 5 Prozent herauszufiltern, sondern auch die anderen 95 Prozent mit einzubeziehen.

Hauptunfallursache laut Analyse sei unter den Motorradfahrenden immer noch die überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Dazu führen die Beamten auch gezielte Lasermessungen bei den Aktionen vor Ort durch.

Ein großes Thema ist zudem die konsequente Ahndung von unzulässigen technischen Veränderungen am Motorrad. Insbesondere die unzulässige Veränderung der Auspuffanlage führe zu einer enormen Geräuschentwicklung und somit zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Allgemeinheit, heißt es von Seiten der Polizei.

Festgestellte Mängel werden deshalb vor Ort gleich dokumentiert. In besonderen Fällen wird die Weiterfahrt untersagt. Unterstützung erhalten die Beamten dabei von einem Sachverständigen des Tüv Rheinland. Der Sachverständige bringe die technisch notwendigen Gerätschaften mit vor Ort und führe Lautstärkemessungen an den Motorrädern durch. Die Mängel an den zu beanstandenden Motorrädern seien recht vielfältig. Kleinere Mängel seien zum Beispiel ein fehlender roter Reflektor am Kennzeichenhalter. Mängel an der Bereifung seien hingegen schon viel schwerwiegender. Und dann gebe es noch Mängel, die die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen. Das seien meist ungenehmigte Umbauten am Rahmen oder den Bremsen, für die oft auch keine ABE (Allgemeine Betriebs-Erlaubnis) vorgelegt werden könne.

Der TÜV-Sachverständige könne solche Mängel indes schnell feststellen und entsprechend dokumentieren.

Aktion im August

Aktion Die jüngste Aktion „Kaffee und Knöllchen“ fand Mitte August statt. Die Beamten des Verkehrsdienstes haben in Halzenberg in 15 Fällen ein Verwarngeld verhängt und in drei Fällen ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei zehn Verkehrsteilnehmern war die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeugs erloschen, wobei als Folge dessen ein Motorrad und ein Pkw sichergestellt wurden.

Drogen Als positiv konnte am Ende resümiert werden, dass kein Verkehrsteilnehmer an diesem Tag unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt wurde.