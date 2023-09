Für Söhnke (12) steht fest: „Ich möchte Landwirt werden“

Zwölfjähriger verbringt jede freie Minute auf dem Rautenbacher Hof und möchte später Landwirt werden. Nun hat er sogar an einem Jungzüchterwettbewerb teilgenommen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Es regnet in Strömen. Söhnke verzieht nicht mal die Miene. Die Kühe in Oberrautenbach treten gerade ihren Heimweg vom Feld in den Stall an und der Zwölfjährige schlüpft in die Gummistiefel. Während die Tiere den kurzen Weg über die Straße zum Hof trotten, schleicht sich auf sein Gesicht ein zufriedenes Lachen. „Kühe sind so ruhige und liebevolle Tiere“, sagt er.

Dann ergänzt der Zwölfjährige noch: „Und sie sind unglaublich neugierig.“ Deswegen schaut er fast Tag für Tag auf dem Rautenbacher Hof von Familie Mühlinghaus vorbei, um mit anzupacken. Und deswegen hat er auch den Traum geschmiedet, irgendwann selbst Landwirt zu werden.

„Schon als Zweijähriger bin ich immer aufgesprungen und habe den Treckerfahrern zugewunken“, erzählt er, „ich bin einfach so ein Naturtyp.“ Und als er eines Tages mit seiner Oma auf einem kleinen Milchviehbetrieb in seiner Nachbarschaft vorbeischaute, da konnte er sich gar nicht satt sehen. „Das war das beste Erlebnis ever“, sagt er und strahlt, „damals war ich fünf und hatte keine Ahnung.“

Sein Papa sei Feuerwehrmann, seine Mama Lehrerin. Die Landwirtschaft sei ihm also eher nicht in die Wiege gelegt worden. Aber Söhnke kehrte zurück in den kleinen Stall des Nachbarn – Tag für Tag. Dort hätten alte, gemütliche Kühe gelebt. „Und seitdem lerne ich immer mehr über die Tiere, über Milch und über die Arbeit auf einem Hof“, sagt er, „ich finde das toll.“

Im Alter von elf Jahren besuchte er als Zuschauer einen Jungzüchterwettbewerb und dort traf er Torsten Mühlinghaus und verabredete ein Treffen auf dem deutlich größeren Milchviehbetrieb in Oberrautenbach. Es war eine neue Dimension der Landwirtschaft, die sich ihm hier eröffnete.

„Schon bei meinem Vater waren immer Jugendliche auf dem Hof, um zu helfen“, erzählt Torsten Mühlinghaus, „das haben wir so auch weitergemacht.“ Viele Jungs und Mädels hätten in den vergangenen Jahren schon auf dem Hof mitgeholfen. „Die meisten sind vor allem von den Maschinen fasziniert“, sagt Mühlinghaus, „aber Söhnke ist ein echter Kuh-Mensch.“ Das entdeckte der Landwirt schnell und lud Söhnke ein, beim Melken zu helfen. „Ich lerne echt jeden Tag noch was Neues“, sagt der Zwölfjährige. Manchmal fährt er Radlader, an anderen Tagen hilft er auf dem Melkstand. Irgendwas gibt es immer zu tun.

Ob ihm die Arbeit nie zu hart oder zu dreckig wird? Söhnke lacht gut gelaunt und deutet auf seine Gummistiefel. „Die sind bis obenhin voll mit Kuhscheiße“, sagt er dann, „das macht mir gar nichts.“ Ganz im Gegenteil. Und deswegen zögerte er auch nicht, als Torsten Mühlinghaus ihn am Anfang des Sommers fragte, ob er nicht selbst mal an einem Jungzüchterwettbewerb teilnehmen wolle. Schließlich kannte er inzwischen jede Kuh auf dem großen Hof – und er hatte auch von Tilda gehört. Das Kälbchen gehört zur großen Kuhfamilie in Oberrautenbach. Und Torsten Mühlinghaus befand es für genau das richtige Tier, um bei der Jungzüchter-Show in Lohmar zum ersten Mal vor die Jury zu treten.

„Ich habe Tilda hier immer wieder den Weg rauf und runter geführt“, erzählt Söhnke. So bereiteten sie sich gemeinsam auf den Wettbewerb vor. Dann lernte er, das Kälbchen zu scheren und zu waschen. „Ich war trotzdem sehr aufgeregt, als es los ging“, erzählt er. Und auch Tilda sei ein bisschen nervös gewesen – vor allem nach der Ankunft in Lohmar. „Da waren einfach überall Kühe“, erzählt Söhnke und macht eine weit ausladende Handbewegung.

Aber am Ende entpuppte sich die Premiere für Söhnke und Tilda als Erfolgsgeschichte: Sie belegten den zweiten Platz in der entsprechenden Altersklasse. Künftig müsse er noch darauf achten, die Richter bei der Show direkt anzusehen. „Aber ich war einfach so konzentriert auf Tilda“, sagt Söhnke. Fest steht: Nächstes Jahr will er wieder teilnehmen. „Ich habe schon geguckt, welche gute Kuh zum richtigen Zeitpunkt kalbt“, erzählt er, „und ich habe eine im Auge.“

Ohnehin: Wer Söhnke zuhört, erlebt nicht nur einen hellwachen und gescheiten Jungen. Auch die Liebe zur Landwirtschaft ist ihm bei der Arbeit auf dem Hof ins Gesicht geschrieben. „Stand jetzt, möchte ich später auch mal Landwirt werden“, sagt er. Warum? „Na, wir brauchen Landwirte“, sagt er dann. Er neigt nicht dazu, die Dinge zu romantisieren oder ihnen zu viel Idylle zu verpassen. „Kühe geben Milch und Fleisch“, sagt er. Und dann zögert er kurz: „Ich würde sogar sagen: Kühe sind eine Dreinutzungsrasse. Man kann sie auch reiten.“

Außerdem werde er ganz unruhig, wenn er zu lange sitze. „Ich muss mich bewegen und ich möchte an die frische Luft“, erzählt er. Und deswegen würden ihn auch die Herausforderungen eines Landwirts nicht aufhalten. „Es ist ein schwieriger Beruf“, sagt der Zwölfjährige, „vor allem wenn die Preise für Milch und Fleisch unten sind.“

Aber dann schaut Söhnke den Kühen nach, wie sie sich am Melkstand anstellen. „Und trotzdem ist es genau der richtige Beruf für mich“, sagt Söhnke – zieht sich die Kapuze über den Kopf und bietet seine Hilfe beim Melken an.

Hintergrund

Vom Hahn bis zum Bullen: Bei der Kreistierschau auf dem Krewelshof Lohmar zeigten am 20. August viele Landwirte aus der Region ihre Zuchterfolge. Tausende Besucher kamen zu dem Termin und schauten Landwirten und Tieren über die Schulter. Auch die Jungzüchter zeigten dabei ihr Können: Die Erfolgreichsten wurden mit Pokalen ausgezeichnet.