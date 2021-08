Jugendliche haben einen neuen Treff

Freizeit

+ © D. Siewert Referatsleiter Martin Schäfer und Maryam Brück, Club 8-Projektleiterin, vor der Küche des neuen Jugendtreffpunkts an der Bismarckstraße 8. © D. Siewert

Vor 40 Gästen ist in Burscheid der „Club 8“ im Keller des Alten Rathauses eröffnet worden.

Von Jürgen Heimann

Frisch renoviert auf einer Fläche von rund 120 Quadratmetern hat der „Club 8“ im Keller des alten Rathauses in Burscheid eröffnet. Die Jugendlichen, die im Alter ab 16 Jahren künftig dort ihre Freizeit verbringen können, hielten sich während der ersten Präsentation vor über 40 Vertretern aus Verwaltung, Politik und Ehrenamt allerdings noch zurück.

„Aber sie sind schon da“, versprach Martin Schäfer, Referatsleiter bei der Katholischen Jugendagentur (KJA). Die KJA ist, wie im Megafon auch, Betreiber des Treffs. Projektleiterin an der Bismarckstraße 8 (nach der Hausnummer ist der Club benannt) ist Maryam Brück.

„Schicken sie die Jugendlichen hierher“, appellierte sie an die Gäste. „Wir haben hier viel vor“, ergänzte sie und gab nur einen kleinen Auszug der geplanten Angebote: Malkurse, Nähkurse, Boxen. . .

Flüchtlinge aus dem ehemaligen Tri-Club im wenige Meter entfernten Tri-Café gehörten bereits zu den Gästen, bevor sie mit den Verantwortlichen die Räumlichkeiten renovierten. Auch die Fahrrad-Werkstatt mit den ehrenamtlichen Helfern Hanskarl Kirfel und Matthias Schneider ist bereits über anderthalb Jahre im Basement des ehemaligen Verwaltungssitzes untergebracht.

„Ich wünsche mir, dass künftig alle Jugendlichen an unserem offenen Treff Interesse zeigen“, so Maryam Brück. Beliebt bei den jungen Menschen, die sich dann doch am Abend neben den Erwachsenen ihren Raum suchten: der Kicker im Freizeitraum, in dem auch ein Fernseher an der Wand angebracht ist.

Zusammen mit dem Sportraum nebenan handelt es sich dabei um einen von vier Bausteinen im Club 8. Das Haus ist weiterhin Offener Treff und Café, bietet themenorientierte Angebote und stellt Unterstützungsangebote der Jugendberufshilfe bereit.

Jugendliche dürfen das Haus nach eigenen Wünschen füllen

Aus letzterem Angebot ist auch die Förderung mit Bundesmitteln aus dem Topf des Programms „Jugend stärken im Quartier“ für den Übergang von jungen Menschen aus der Schule in den Beruf gespeist worden: 399 000 Euro, hinzu kommt Unterstützung von Kreis und Stadt.

Doch unabhängig von zweckgebundenen Programmen und vorgegebenen Angeboten: Ziel sei mit dem Club 8, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Burscheid Raum zu geben, der nach den eigenen Bedarfen, Ideen und Interessen gefüllt werden könne.