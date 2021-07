Bei der Jugendfeuerwehr zählt die Freundschaft

Helft uns helfen

+ © Roland Keusch „Im Team sind wir stark“. Davon sind die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Lennep überzeugt. © Roland Keusch

Teamarbeit ist eine entscheidende Komponente in der Ausbildung zum Brandmeister.

Von Anja Carolina Siebel

Es ist Mittwochabend an der Lenneper Feuerwache Karlstraße. Durch die dicken Mauern dringt fröhliches Geschnatter junger Münder. Es ist die Jugendfeuerwehr Lennep, die sich regelmäßig einmal pro Woche hier treffen. „Regeldienst“ wird das genannt. Die Teenager im Alter von 10 bis 18 Jahren tauschen sich aus, sprechen miteinander, üben aber auch aktiv für ihre Ausbildung. Denn alle 20 haben sie ein großes Ziel: einmal freiwillige Feuerwehrleute zu werden.

„Freiwillige Feuerwehr, das ist ein Familien-Ding“, sagt Christian Breitenborn. der für alle fünf Remscheider Jugendfeuerwehren zuständig ist. Er weiß, dass es oft Generationen von Feuerwehrmännern – meist sind es Männer in der Familie – gibt.

So ähnlich läuft das beispielsweise bei Leon Wette. Der 13-Jährige hat das Feuerwehr-Dasein quasi in die Wiege gelegt bekommen. Vater Christian ist aktiv bei der Feuerwehr Lennep. „Ich schätze den Zusammenhalt“, sagt er. Aber auch die praktischen Übungen machen ihm großen Spaß.

Das geht auch Tim Jannik Hinz (15) so. Bei ihm war es nicht der Vater, sondern der große Bruder, der ihn für die Feuerwehr begeisterte. „Hier entstehen Freundschaften“, sagt Tim Jannik. Er wollte schon als kleiner Junge Feuerwehrmann werden – und das ist bis heute so geblieben.

Den großen Zusammenhalt erkennt auch Christian Breitenborn an. „Diese Freundschaften halten oft das ganze Leben. Viele von uns haben fast ausschließlich Feuerwehrkameraden in ihrem engeren Freundeskreis. Da eiß man auch immer, worüber man sich unterhalten kann.“

„Jugendarbeit kostet Geld, aber sie ist uns auch enorm wichtig.“

Christian Breitenborn, Koordinator Jugendfeuerwehr

Teamarbeit, soziales Engagement – beides steht ganz oben in der Ausbildung der jungen Feuerwehrleute. So lernen sie bereits auf unterschiedliche Weise, sich einzusetzen. In der Brand-Aufklärung in Kindertagesstätten beispielsweise. Breitenborn: „Da lernen sie, frei zu sprechen und den Kindern schon im Kleinkindalter Brandschutz zu erklären.“

Ob arm oder reich: Bei der Jugendfeuerwehr Remscheid dürfen alle mitmachen. Keiner wird ausgegrenzt, alle sind gleichwertige Mitglieder eines starken Teams. „Wir erheben keine Mitgliedsbeiträge“, betont Christian Breitenborn. Gerade deshalb sei die Jugendfeuerwehr dringend auf Spenden angewiesen. Immer. „Jugendarbeit kostet Geld“, sagt Breitenborn. „Aber sie ist uns auch enorm wichtig, denn großes Ziel ist es, Kinder und Jugendliche fit zu machen für die aktive Arbeit bei der Feuerwehr.“

Dabei ginge es vor allem um Freiwillige Feuerwehrleute, denn die werden immer dringend gebraucht. „Natürlich freuen wir uns auch über den einen oder anderen, der dann seine Ausbildung bei uns als Hauptamtlicher macht“, räumt Breitenborn ein.

Ab 2019 wird es eine Kinderfeuerwehr geben

40 Jahre gibt es die Jugendfeuerwehr Lennep nun schon. Eine lange Zeit, aus der viele erwachsene, ausgebildete Feuerwehrleute hervorgegangen sind. Wie sehr diese erwachsenen Brandschützer auch gebraucht werden:

HELFT UNS HELFEN SPENDEN Ab sofort können die RGA-Leser für die Aktion „Helft uns helfen“ spenden. Möglich ist das unter der im Logo zu findenden Bankverbindung. Die Spenden gehen an die „Praxis ohne Grenzen“ und den Förderverein der Jugendfeuerwehr Remscheid.

Bei der Jugendfeuerwehr kann sich niemand über Mitgliederschwund beklagen. „Im Gegenteil“, sagt Christian Breitenborn. „Um vernünftig ausbilden zu können, sollte die Zahl von 20 bis 25 Mann nicht überschritten werden.“ Die Zahl derer, die nachrücken, ist immer groß. Und die Perspektive für neuen Nachwuchs gut: Ab 2019 wird es eine Kinderfeuerwehr geben.