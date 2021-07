Jugend in der Katt produziert Videoclips

Projekt

Nachwuchskünstler aus dem Jugendbereich und der Musikschule geben am 20. Dezember ein Konzert.

Von Stephan Singer

Justin Bieber hat es vorgemacht: Youtube-Videos machten ihn zum Weltstar. Ein neues Projekt des Jugendbereichs der Katt gemeinsam mit Gesangsschülern und Bands der Wermelskirchener Musikschule produziert Musikvideos für den eigenen Katt-Youtube-Kanal. Die 16 Mitwirkenden und ihre Begleiter geben am Donnerstag, 20. Dezember, in der Katt ein Konzert, um dem Projekt das Live-i-Tüpfelchen aufzusetzen.

Die 14-jährige Vivian Langer steht auf der Bühne der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik und singt „Riptide“ von Vance Joy. Unterstützt wird sie dabei von Gina Born (16 Jahre) als Zweitstimme und am Klavier von Sihna Maagé. Mit einer Kamera filmt der 18-jährige Nico Golz das Geschehen und wechselt dabei ständig seinen Standort, um verschiedene Perspektiven einzufangen. Alle Akteure gehören zu einem Projekt des Jugendbereichs der Katt, bei dem auch Gesangsschüler und zwei Bands der Wermelskirchener Musikschule mitwirken. Bei dem Musik- und Videoprojekt entstehen von den Nachwuchskünstlern und ihren gecoverten oder selbst geschriebenen Liedern Videoclips, die dann auf dem Katt-Youtube-Kanal im Internet zu sehen sind.

„Egal, wie schlecht ihr vor lauter Nervosität auch meint an diesem Abend gewesen zu sein – ihr seid gut“, ruft Kolja Pfeiffer den Sängerinnen und Sängern motivierend zu. Pfeiffer betreut gemeinsam mit Sihna Maagé das Projekt, das sich aus dem Kinder- und Jugendbereich der Katt heraus entwickelt hat. Dort wird schon seit fast zwei Jahren gesungen, berichtet Pfeiffer: „Die Jugendlichen hatten Lust dazu und wollten Songs performen.“ Sihna Maagé, als betreuende Honorarkraft der Katt, sei darauf gerne eingestiegen. Sie gibt an der Musikschule Gesangsunterricht und baute so für das Projekt die Brücke zu ihren Schülern sowie den beiden Musikschul-Bands.

Teilnehmer lernen, welche Musik zur ihrer Stimme passt

Angst vor den Brettern, die die Welt bedeuten, hat Vivian Langer nicht: „Ich war früher regelmäßig in der Katt-Kinderstadt und habe da schon erste Bühnenerfahrungen gesammelt.“ Ihre Duo-Partnerin Gina Born, die sich „Strong“ von London Grammar ausgesucht hat und sich mit Vivian bei der Erst- und Zweitstimme abwechselt, gehört ebenfalls zu Sihna Maagés Schülerinnen. Das gilt übrigens auch für Gina Borns Mutter Bianca Born, die bei dem Projekt mit Sarah Connors „Keiner ist wie du“ dabei ist. Die 43-Jährige lächelt: „Ich gehöre hier zu den älteren Musikern.“

MUSICAL- UND VIDEOPROJEKT PROJEKT An dem Musik- und Video-Projekt beteiligen sich 16 Sängerinnen und Sänger mit 20 Liedern. Für jeden Videoclip benötigt Nico Golz durchschnittlich 18 Stunden. KONZERT Das „Countdown to spring“-Konzert mit Akteuren aus dem Katt-Jugendbereich und der Musikschule Wermelskirchen findet statt am Donnerstag, 20. Dezember, in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt frei). ONLINE Die ersten drei Musikvideoclips sind unter dem eigens eingerichteten Youtube-Kanal „Countdown to spring“ zu sehen.

Aus den Reihen des Katt-Jugendtreffs stammt Josephine Reinicke, die zumindest im Moment noch kein Lampenfieber verspürt: „An der Hauptschule hatte ich Gesangsunterricht und stand dort bereits auf der Bühne.“ Die 16-Jährige fühlt sich als Mitwirkende des Video-Musik-Projekts rundum wohl: „Das ist wie für mich gemacht.“ Die Auswahl „ihres“ Liedes klappte nicht auf Anhieb: „Ich wollte erst einen Song von Ed Sheeran singen, der passte aber nicht zu meiner Stimme.“ Daraufhin sei die Wahl schnell auf „Stranger things have happened“ (Foo Fighters) gefallen: „Meine Eltern haben mich musikalisch sehr beeinflusst. Das ist eines der Lieblingsstücke von Papa – ich freue mich darauf, das für sie singen zu können.“

Genau diese Prozesse machen die Entwicklungsschritte der Jugendlichen aus, ist Kolja Pfeiffer überzeugt: „Selbst ein Profi-Musiker muss wissen, was zu ihm passt und was nicht. Das eine klappt nicht, ein anderes läuft herunter wie Honig.“