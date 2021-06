Jürgen von der Lippe muss selber kichern

Komiker

Nur lauter weiße Zahnreihen sieht der Komiker von der Bühne in der Katt. Er liest aus seinem neuen Buch.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Jürgen von der Lippe sitzt auf der Bühne im vollbesetzten großen Saal der Katt. Vor sich liegen ein Buch und ein paar Zettel, das Mikro hat er am Kopf befestigt. Dann schaut er sich das Publikum an, es gefällt ihm: „Das ist ein schönes Bild“, sagt er. Fast glaubt man es und ist gerührt, dann erwischt einen der Meister der feinen Pointe doch noch: „Ich mein, ich seh ja nix von hier oben. Sind nur weiße Zahnreihen.“

Wie man sich daraus dann noch ein überaus wohlgesonnenes Publikum erschaffen kann, ist von-der-Lippescher Charme in Reinkultur: „Aber eigentlich sieht das ja aus wie ein endloser Sternenhimmel über Wermelskirchen.“ Treffer, versenkt.

Er jagte die Pointen und Gags durchaus in flotter Frequenz ins Auditorium. Und das wiederum hielt sich an die vom Chef ausgegebene Order: „Bei komischem Potenzial – bitte zeitnah lachen!“ Der Blick zum Partner, ob denn ein Lacher nun angebracht sei, sorge nämlich für jene Momente, die man auch in 25 Jahren noch bei Familienfesten erzählt.

Abgesehen vom richtigen Timing sei es auch wichtig, wie gelacht werde – und wann man es sich besser verkneifen sollte. „Etwa mit einer frischen Zahnprothese, die noch nicht so richtig sitzt. Oder mit Magen-Darm.“ Tja, auch ein Jürgen von der Lippe kann Brachialkomik.

60 kleine Geschichten zwischen Tief- und Blödsinn

Es wurde auch vorgelesen, schließlich war man ja auf einer Lesung. Zum aktuellen Buch „Der König der Tiere“, in dem sich von der Lippe einmal mehr in mehr als 60 kleinen Geschichten mit dem Sinn und Unsinn zwischen Tiefsinn und Blödsinn beschäftigt. Etwa jene Episode einer Dame, die ihm eine E-Mail geschrieben hatte: „Als dein Hörbuch ‚Beim Dehnen singe ich Balladen’ im Auto lief, hatte ich eine Lach-Synkope. Ich saß hinter dem Steuer. Da ich praktisch blind fuhr, war mein Auto danach ein Totalschaden“, las er vor. Kurzer, schelmischer Blick. Dann die Replik: „Ich habe der Dame natürlich das neue Buch geschickt. Ob das die Kosten deckt, weiß ich nicht.“

Weil er mit einer herrlich zurückhaltenden Nonchalance den Jux ins Publikum streute, war es umso schöner und menschlicher, dass er immer wieder selbst ins Kichern kam. Über etwas, das er gerade gesagt hatte. Oder darüber, dass der Groschen im Publikum einmal eher verhalten gefallen war. „Viele von Ihnen werden heute Nacht um drei Uhr aufwachen und sagen: Das hatte der von der Lippe also gemeint“, sagte er etwa, als er einen von vielen Witzen des Abends erzählt hatte und die Reaktion ausgeblieben war.