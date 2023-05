Judo-Club dankt seinem „Ecki“

Im Förderverein stehen personelle Wechsel an.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Ein „großes Dankeschön“ richtete die Vorsitzende des Judo-Clubs Wermelskirchen (JCWK), Kerstin Hartmann, an die 24 stimmberechtigten Anwesenden auf der Hauptversammlung des Vereins im „Judo-Karree“ an der Thomas-Mann-Straße. Dabei waren nicht nur die Trainer, Sportassistenten und Vorstandsvertreter gemeint, sondern in erster Linie auch die zahlreichen Helferlein im Hintergrund.

Allen voran Astrid Dicke und Janine Kopperberg, die mit gutem Auge und viel Einsatz das Dojo pflegen, sowie Dirk Kopperberg, der sich um die Bearbeitung des gesamten Pass- und Prüfungswesens kümmert. Zudem auch Regina Glauner, die für die Turniermeldungen und Bestellung der Vereinskollektion verantwortlich zeichnet.

Den größten Dank und die meiste Aufmerksamkeit erhielt an dem Abend jedoch Eckard Bürgener, der nach über 22 Jahren Ehrenamt seine Tätigkeit als Schatzmeister des Vereins beendete. Der Tierarzt hatte mit anderen engagierten Eltern im Jahr 2001 den JCWK gegründet und das Amt des Schatzmeisters übernommen.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang behielt er stets den Überblick über alle Finanzen. „Ecki“, wie der scheidende Schatzmeister liebevoll von den Vereinsmitgliedern genannt wird, erhielt von Sven Dicke eine selbst gemachte Koga-Medaille, Süßigkeiten und eine Flasche Wein.

Der JCWK wolle Bürgener gemeinsam mit zwei weiteren Gründungsmitgliedern für die Jubiläumsehrenamtskarte der Stadt vorschlagen, kündigte der Vorstand, der einstimmig entlastet wurde, an.

Zur neuen Kassiererin wurde Katharina Harms gewählt. Im Amt bestätigt wurden die erste Vorsitzende Kerstin Hartmann (übrigens auch seit Vereinsgründung aktiv im Vorstand dabei) und der zweite Vorsitzende Sven Dicke sowie Katrin Seide als Jugendwartin.

Der Förderverein konnte anschließend mit einer guten Kassenlage dank einiger Großspenden glänzen und unterstützte damit erfolgreiche JCWK-Projekte im Breiten- und Leistungssportbereich. Dazu gehörte das neue Förderkonzept für unsere Spitzenathleten, aber auch viele Aktionen für die breite Masse wie die Hachenfreizeit oder Bouldern.

Auch im Förderverein des JCWK stehen personelle Wechsel an: Dr. Stephan Lenz wird sein Amt nach und nach als Vorsitzender an Helge von Grünberg abgeben. Für Daniela Obretan ist noch keine Nachfolge für den zweiten Vorsitz gefunden.

Abschließend hatte Marcus Diederich, Schatzmeister des Fördervereins, eine gute Nachricht zur geplanten Freizeitfahrt nach Hachen vom 18. bis 20. August: Der Förderverein wird einen gleichbleibenden Teilnehmerbeitrag ermöglichen, obwohl die Kosten allgemein gestiegen sind und die Gruppe zudem noch im Sporthotel untergebracht sind.