Jogginghosen-Debatte zieht bundesweite Kreise

Die Sekundarschule hat die Jogginghose verboten. Das hat der Schulleitung viel Kritik eingebracht. Doch bei aller Berechtigung für Unverständnis, sollte ein respektvoller Umgang gewährleistet bleiben, meint WGA-Redakteurin Anja Carolina Siebel.

Die Diskussion um die Jogginghosen hat weite Kreise gezogen. Dass sie mit ihrer neu aufgelegten Kleiderordnung („Keine bauchfreien Oberteile, keine Leggings ohne Hose oder Rock darüber, und vor allem: keine Jogginghosen in der Schule“) dermaßen Resonanz bekommt, das hätte die Schulleitung der Sekundarschule nach der entscheidenden Lehrerkonferenz Anfang März sicher auch nicht gedacht. Kaum hatte der Wermelskirchener General-Anzeiger das Thema am Montag aufgegriffen, machte es bundesweit die Runde. Klar wurde im Zuge der – leider in den sozialen Medien wieder zum Teil ausufernden – Diskussion klar, dass es unter Beteiligten wie Unbeteiligten konträre Ansichten zu dem Kleidungs-Thema in Schulen gibt. Und weil es so polarisiert, ist es sicher auch so populär.

In der Tat: Man kann sich dazu auch viele Fragen stellen Ist es wirklich nötig, dass Kinder und Jugendliche Jogginghosen im Unterricht anziehen? Und müssen sie sich nicht – das betonte die Schule mehrfach als Begründung für die Kleiderordnung – schon frühzeitig daran gewöhnen, dass sie auch kleidungsmäßig gewisse Regeln einhalten, weil die ja im Berufsleben auch gelten werden? Aber andererseits: ist es nicht jedem und jeder selbst überlassen, wie sie sich an einem Ort wie der Schule am wohlsten zum Lernen fühlt? Und ist das Vorschreiben von Kleidung nicht schon ein Eingriff in die Privatsphäre?

Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Wichtig bei allem aber ist, respektvoll zu bleiben und eine konstruktive Diskussion zu führen. Die Schule hat sich bisher offenbar den Eltern gegenüber recht bedeckt gehalten. Allerdings hat sie das öffentliche Signal gegeben, die Konsequenz des Nach-Hause-Schickens bei Nicht-Einhaltung der Kleiderordnung noch einmal zu überdenken und nach Alternativen zu suchen. Das ist sicher ein kluger Plan, denn gerade die Tatsache, dass ihre Kinder nach Hause geschickt wurden, hat Eltern offenbar auf die Palme gebracht.

Wie man es auch dreht und wendet, kommt man indes immer wieder zu dem Schluss, dass die Schulleitung sich sicher keinen Gefallen damit getan hat, den Beschluss der Schulkonferenz von 2019 noch einmal aus der Schublade zu kramen. Denn Schüler und Lehrer haben doch gerade ganz andere Sorgen. Weil sie eine auslaufende Schule sind, herrscht viel Verunsicherung, Unterricht fällt aus, weil Lehrer sich bereits weg bewerben. Da ist ein solcher Sturm im Wasserglas eher fehl am Platz.

