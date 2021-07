Jobcenter kann 2019 viel mehr fördern

Soziales

Einrichtung setzt auf individuelle Qualifizierung und bekommt deutlich mehr Geld vom Bund.

Von Karsten Mittelstädt

Rund vier von 100 Wermelskirchenern bekommen Hartz IV oder, wie es korrekt heißt: Sie sind Bezieher von Bezügen nach dem Sozialgesetzbuch II. Das sind 1345 Menschen. In Wermelskirchen sind damit weniger Menschen (3,9 Prozent der Einwohner) von staatlicher Unterstützung abhängig als im Kreisdurchschnitt (4,9 Prozent). Diese Zahlen nannte der Geschäftsführer des Jobcenter Rhein-Berg, Michael Schulte, als er im Ausschuss für Soziales und Inklusion erläuterte, welche Förderungsmöglichkeiten Wermelskirchener haben, die entweder so lange keinen Job haben, dass sie kein Arbeitslosengeld I mehr beziehen, krank sind oder so wenig verdienen, dass es zum Leben nicht reicht.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © WGA

Das Jobcenter unterstützt Bedarfsgemeinschaften, also Familien, Partner mit und ohne Kinder, die zusammenleben. „58 Prozent sind Alleinstehende, also Single-Haushalte, Tendenz zunehmend“, sagte Schulte. 9 Prozent leben in Partnerschaft ohne Kinder, 15 Prozent Alleinerziehende mit Kindern und 16 Prozent in Partnerschaft mit Kindern.

Dass Hartz IV-Bezieher nicht arbeiten, ist ein Märchen. 10 Prozent der Bezieher haben einen oder mehrere Jobs, bekommen aber eine Aufstockung, weil sie von dem Lohn nicht leben können. „Darunter auch etliche Schüler, so Schulte.

Dass es in Wermelskirchen prozentual weniger Hartz IV-Bezieher gibt, liege an der Unternehmensstruktur. Es gibt nur 99 Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern, aber 900 Unternehmen mit einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 736 Betriebe mit einem bis neun Mitarbeiter. „Wir haben in Wermelskirchen noch einen guten Helfermarkt“, sagte Schulte, also Arbeitsplätze, die keinen Schul- oder Berufsabschluss erfordern. „Unsere Kernaufgabe ist, die Menschen in Arbeit zu vermitteln“, erklärt Mario Müller, der mit Schulte und einem weiteren Mitarbeiter die Aufgaben des Jobcenters erläuterte. Das war Wunsch der WNK UWG-Fraktion, die wissen wollte, welche beschäftigungsfördernden Maßnahmen das Jobcenter anbietet.

Jobcenter kann in diesem Jahr 1260 Fördermaßnahmen anbieten

Das ist eine ganze Menge, denn: „Die Jobcenter haben 2019 deutlich mehr Geld vom Bund zur Verfügung als vorher“, versicherte Schulte. Dadurch sei die Förderung deutlich passgenauer möglich. Allein in Wermelskirchen kann das Jobcenter in diesem Jahr 1260 Fördermaßnahmen anbieten. Nur die Grundqualifizierung finde noch in größeren Gruppen statt, ansonsten werde versucht, möglichst individuell zu qualifizieren. Schulte: „Die Kompetenzen und Lebensbedingungen unterscheiden sich sehr. Darauf müssen wir eingehen.“ Es gehe um die Frage, „Was will jemand?“ und weniger darum „Was kann jemand?“ „Zwang schafft keine Perspektive“, sagte Schulte.

AUFWENDUNGEN LEISTUNGEN In Wermelskirchen zahlt das Jobcenter pro Jahr etwa 9,9 Millionen Euro an Leistungen aus. Darunter: 4,5 Millionen Euro für Unterkunft und Heizung, rund 5,1 Millionen Euro für den Lebensunterhalt. EMPFÄNGER In Rhein-Berg gibt es bei 283 304 Einwohnern 12 649 Leistungsempfänger (4,5 %). In Wermelskirchen bei 34628 Einwohnern 1345 Leistungsempfänger (3,9 Prozent). KONTAKT Dabringhauser Straße 33, Tel. (0 21 96) 72 00 52. rhein-berg.wermelskir chen@jobcenter-ge.de

„Und was machen Sie mit denen, die gar nichts wollen?“, wollte WNK UWG-Fraktionschef Henning Rehse wissen. „Klären, warum jemand nicht mitarbeitet. „Danach greifen die Sanktionen, zum Beispiel die Kürzung von Regelleistungen“, antwortete Schulte. „Das nutzen wir natürlich auch.“

„Fühlen Sie sich für Ihre Aufgaben ausreichend finanziert?“, wollte Beigeordneter Thomas Marner vom Geschäftsführer des Jobcenters wisse. Man müsse und könne sich künftig intensiver um Langzeitarbeitslose bemühen, die Instrumente dafür seien durch die bessere Ausstattung vorhanden. Allerdings räumte Schulte ein: Die Betreuungsdichte bei rund 240 Beziehern pro Mitarbeiter sei zu hoch. „Wir brauchen mehr Zeit für den Einzelnen, das ist ein Problem.“