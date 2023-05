Jetzt Ablaufdaten der Ausweise checken

Das Team des Wermelskirchener Bürgerbüros steht bereit.

Von Susanne Koch

Endlich Urlaub. Der Flug nach Israel geht übermorgen. Noch eben schnell die Ausweispapiere zusammensuchen. Oh Schreck! Der Reisepass ist nicht mehr gültig.

Damit es auf dem Weg in den langersehnten Urlaub im Süden nicht zu einer bösen Überraschung kommt, weil der Personalausweis oder der Reisepass abgelaufen sind, empfehlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros der Stadtverwaltung schon jetzt die Ablaufdaten zu checken und gegebenenfalls neue Papiere zu beantragen. Für Kinder bis zum Alter von zehn Jahren gibt es Kinderreisepässe, die sofort vor Ort im Bürgerbüro ausgestellt werden. Diese sind aber jeweils nur ein Jahr gültig und müssen dann neu beantragt werden.

Wichtig: Wer jetzt noch einen neuen Reisepass oder Personalausweis beantragt, ist zum Sommerferienbeginn am 22. Juni auf der sicheren Seite. Denn: „Ein Personalausweis ist etwa drei Wochen nach der Beantragung abholbereit, der Reisepass dauert mit vier bis sechs Wochen etwas länger“, erklärt Gudrun Dunkel aus dem Bürgerbüro der Stadt.

Übrigens: Donnerstags müssen für die „offenen Sprechstunde“ des Bürgerbüros zwischen 14 und 17 Uhr keine Termine reserviert werden. Die offene Sprechstunde ist eine Serviceausweitung für die Bürgerinnen und Bürger, die keinen Termin machen möchten, denen die Wartezeit auf einen Termin zu lang erscheint oder die ein kurzfristiges Anliegen haben. Allerdings muss jedoch während der offenen Sprechstunde mit erhöhten Wartezeiten gerechnet werden.

Termine (ohne längere Wartezeiten) stehen zu den regulären Servicezeiten des Bürgerbüros zur Verfügung und können wie gewohnt über das Buchungsportal der Stadt unter www.wermelskirchen.de – sehr häufig auch nur kurzfristig – gebucht werden. Die Servicezeiten des Bürgerbüros sind von montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, sowie dienstags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Bürgerinnen und Bürger können sich in besonders dringenden Pass- und Ausweisangelegenheiten unter Tel. (0 21 96) - 7 10-3 30 an das Bürgerbüro wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen dann gerne und unkompliziert weiter. Am besten jetzt das Ablaufdatum auf dem Personalausweis oder dem Reisepass checken, damit es nicht zur bösen Überraschungen zum Ferienbeginn kommt.

