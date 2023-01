Jemima wird Botschafterin der VHS

Schule will mehr junge Kursteilnehmer gewinnen.

Da die VHS Bergisch Land in diesem Jahr erstmal mit der „Jungen VHS“ startet und auch zahlreiche Kurse für Kinder und Jugendliche anbietet, ist es Jemima Estevez eine riesige Freude, erste „Junge VHS“-Botschafterin zu sein.

Die Gymnasiastin stand 2022 im Finale der TV-Show „The Voice Kids“ und hat ganz Wermelskirchen mit ihrer Stimme begeistert. Jetzt wird sie Tipps und Tricks an die Jüngeren weitergeben.

Der zweite VHS-Botschafter 2023 ist Journalist, Autor und Kabarettist Armin Himmelrath. Zusammen mit Uwe Engelbracht begeistert er regelmäßig auf den Bühnen der Stadt als „Herbert & Hotchkiss“. Zur VHS Bergisch Land in Wermelskirchen hat Armin Himmelrath seit Jahren eine besondere Beziehung, weil er schon lange Zeit Kurse gibt. Auch in diesem Jahr gibt er sein Wissen weiter über Fake News in den Medien oder die Stolpersteine und die Geschichten dahinter in Wermelskirchen.

Insgesamt finden sich im neuen Programm der VHS 130 neue Kurse! Das sind 58 Prozent mehr Kurse als noch im Jahr zuvor. Der neue VHS-Leiter Eric Hausherr freut sich über diesen Zuwachs an Kursen. Denn so ist die VHS Bergisch Land auf dem richtigen Weg in die Zukunft. Besonders junge Kursteilnehmer innen und Kursteilnehmer will er auch gewinnen. -kc-