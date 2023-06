Lehrer: „Jeder Tag war eine Wundertüte“

Die Verbundschule Nord richtete eine Abschiedsfeier für Lehrerin Christine Bethke aus.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Am Ende sitzt Christine Bethke in ihrem neuen Terrassenstuhl aus blauen und weißen Holzplanken und hält einen Strauß Blumen in der Hand. Ihre Kollegen singen und lehnen sich dabei an Udo Lindenbergs Melodie „Ich mach mein Ding“ an. Der Abschied fällt offensichtlich schwer – den Kollegen noch ein bisschen mehr als Christine Bethke. Schließlich hat die Sonderpädagogin nach all den Jahren im Schuldienst nun große Pläne mit ihrem Mann. Alaska. Island. Die ganze Welt.

Nach 31 Jahren an der heutigen Verbundschule Nord geht sie in den Ruhestand – genauso wie Kollege Henning Beeres. Der Konrektor hat sich allerdings kurzfristig entschieden, doch noch ein Jahr zu bleiben. Die Abschiedsfeier am Montagmittag gilt trotzdem beiden. Henning Beeres allerdings wird am nächsten Morgen wieder mit seiner Tasche in die Schule kommen – während Christine Bethke dann schon im Ruhestand ist.

„Die Schule hat meinem Naturell entsprochen“, erklärt Pädagogin Christine Bethke in ihrer kurzen Abschiedsrede, „ich mag Abwechslung.“ Und damit spielt die frisch gebackene Ruheständlerin vor allem auf die stürmische Vergangenheit ihrer Schule an – von der Pestalozzischule bis hin zur jetzigen Verbundschule Nord.

„Aber auch die Schüler haben für Abwechslung in meinem Leben gesorgt“, sagt sie, „jeder Tag war eine Wundertüte.“ Und an jedem Tag in diesen vergangenen 31 Jahren sei sie nicht nur Lehrende, sondern auch Lernende gewesen. „Und das bleibe ich wohl auch“, sagt sie noch und setzt sich dann neben ihren Mann.

Viele Kollegen aus vergangenen Tagen, die bereits vor ihr den Ruhestand angetreten haben, sind eigens für die Verabschiedung zurückgekehrt. Axel Wagner vom Lehrerrat übernimmt die letzte Laudatio des Arbeitsalltags: „Ihr seid echte Dinos“, befindet er mit Blick auf Christine Bethke und Henning Beeres und erzählt von dem Zeichentrickfilm „In einem Land vor unserer Zeit“.

Lehrer Henning Beeres kann „noch nicht ganz loslassen“

Die beiden Lehrer hätten in einer Zeit an der Schule begonnen, als es noch keine Handys, keine Smartphones und kein Internet gab, keine sozialen Medien und die damit verbundene Schnelllebigkeit. „Damals wie heute bringt ihr viel Empathie und ein großes Herz mit“, bescheinigt Axel Wagner. Nur bestimmte Typen Mensch würden sich für die Arbeit mit „verhaltenskreativen Kreaturen“ entscheiden, erzählt der Pädagoge. „Ihr habt hier immer mit Herzblut und einem dicken Fell Einsatz gezeigt“, sagt der Vertreter des Lehrerrats.

Mehrere Schulleitungen, Träger und politische Entscheidungen hätten die beiden überstanden. „Und dabei habt ihr unsere Schul-DNA geprägt“, sagt Wagner. Noch in ihrem letzten Schuljahr an der Verbundschule habe sie eine Klasse mit großen Herausforderungen übernommen, erzählt dann Schulleiterin Olivia Püttmann von dem besonderen Einsatz der Lehrerin Christine Bethke.

Währenddessen übernahm Henning Beeres – auch in stürmischen Zeiten – Verantwortung in der Schulleitung. „Du hast in dieser Schule eine prägende Rolle“, erinnert Olivia Püttmann, „mit einem rettenden Rat für jeden.“ Gleichzeitig sei Henning Beeres der „Fixpunkt der kollegialen Feierkultur“ – das Gemeinschaftsgefühl im Kollegium gehe hauptsächlich auf Beeres Kappe. „Dieses Kollegium war auch der Grund, warum ich geblieben bin“, erklärt Henning Beeres dann und erzählt von seinem Start vor 23 Jahren, als er noch davon ausging, nur sieben Jahre hierzubleiben. „Und auch jetzt kann ich noch nicht ganz loslassen“, meint er dann. Und deswegen hat er sich nun entschieden, noch ein Jahr zu bleiben.

Abschiedsgeschenke gibt es am Montag trotzdem schon für beide Pädagogen: Neben dem blauen Gartenstuhl bekommt Christine Bethke ein Kunstwerk der Lehrer, Kochbuch und Weingutschein sowie schließlich die Urkunde von Schulrat Martin Schneider. Sie besiegelt den Ruhestand für Christine Bethke. Die Schüler verabschieden sich unterdessen auf ihre ganz eigene Weise: Manuel und Larissa sorgen für berührende Melodien zum Abschied.

Lesen Sie auch: Schwanenschule reist in die Vergangenheit