Veranstaltungen: Es gibt neue Regeln

Gebäudemanager Robert Pap reagiert auf Kritik an den Vorschriften für die Hallennutzung.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Die Dhünnschen Jecken hatten ihre Sitzungsparty der Session 2022/2023 bereits im Sommer 2022 wegen mangelnder Planungssicherheit aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt. Das „Tenter Meddemang“ fand während der tollen Tage ebenfalls nicht statt. „Technische Gründe“ führt Detlef Schwarz, Gruppenführer der Löschgruppe Unterstraße der Freiwilligen Feuerwehr als Veranstalter des in der Vor-Corona-Zeit stets ausverkauften Spektakels in der Tenter Grundschul-Sporthalle an – und verweist auf 2024, in dem es das „Tenter Meddemang auf jeden Fall wieder geben soll“.

Erfolgreich über die Bühne gingen die Karnevalsveranstaltungen in der Dabringhauser Mehrzweckhalle. Aber auch dort ein neuer Anblick: Mit Festausschuss-Bannern verschönerte Bauzäune sperrten eine Ecke der Mehrzweckhalle ab. Alles Gründe für eine grassierende Gerüchteküche und auch Internet-Social-Media-Kommentare, die der Stadt den Vorwurf machen, den ehrenamtlichen Veranstaltern Steine in den Weg zu werfen.

Ganz so ist es jedoch nicht, wie der Sachgebietsleiter Gebäudewirtschaft im Amt für Gebäudemanagement, Robert Pap, auf Nachfrage erläutert. „Die geltenden Vorschriften sind nicht neu, sie beziehen sich aus der Versammlungsstätten-Verordnung, der Sonderbau-Verordnung und den Regeln der Berufsgenossenschaft“, erläutert er. „Das mag neu vorkommen, weil ich nunmehr darauf achte.“ Und das dürfe auch gar nicht anders sein, denn die Gesetzgebung nehme sowohl die Veranstalter, die eine der städtischen Hallen mieten, als auch den Betreiber, also die Stadt Wermelskirchen, in die Verantwortung, stellt der Sachgebietsleiter klar. „Am Anfang meiner Arbeit bei der Stadt habe ich erkannt, dass bei manchen Veranstaltungen einige Vorschriften nicht beachtet wurden. Aber: Jede Regel ist mit Blut geschrieben“, betont Robert Pap den Sinn der Vorschriften, die manch einem bei oberflächlicher Betrachtung als Schikane vorkommen mögen.

Der Teufel steckt häufig im Detail

Dass der Teufel häufig im Detail steckt, wird am Beispiel besagter Bauzäune an der Dabringhauser Mehrzweckhalle deutlich: Deckenhöhe und vorhandene Ausgänge ergeben laut Vorschriften, dass jeder Besucher bei einer Veranstaltung wie einer Karnevalsfeier keinen längeren Weg zum nächsten Notausgang aus der Halle als 35 Meter haben darf. Die Notausgänge bedürfen einer Mindestbreite von 1,20 Metern. 90 Zentimeter breite Türen, wie in der Mehrzweckhalle auch vorhanden, gelten nicht – reichen aber für die Hallennutzung im Sport aus. „Wir werden im Sommer eine Tür von 90 Zentimeter auf 2,40 Meter Breite erweitern. Dann müssen auch bei den Karnevalsveranstaltungen im kommenden Jahr keine Bauzäune mehr um den Bereich, in dem sich dieses Mal keine Besucher aufhalten durften“, blickt Robert Pap aus.

Wie Pap beschreibt, gelten unterschiedliche Vorschriften für unterschiedliche Hallennutzungen. „Sport ist selten ein Problem, weil dabei gar nicht so viele Menschen in einer Halle sind“, sagt der Sachgebietsleiter. Bei Karnevalsfeiern oder Konzerten wie vom Blasorchester Dabringhausen oder auch den „Classic meets Pop“-Abenden am 12. und 13. Mai hielte er es aufgrund der Besucherzahl genauer.

Indikatoren für ein „genaueres Hinsehen“ von seiner Seite benennt Pap: „Bühnenaufbau, Installation von Licht- und Tontechnik.“ Um den Veranstaltern eine Übersicht über die zu erfüllenden Vorgaben zu geben und auch von Seiten der Stadt eine Anmietung angemessen einschätzen zu können, hat das Amt für Gebäudemanagement ein Formular entwickelt, das mittlerweile bei jeder Buchung eingesetzt wird. „Aus den Fragen ergeben sich alle notwendigen Antworten für die beteiligten Behörden – nicht nur das Gebäudemanagement, sondern beispielsweise auch Feuerwehr oder Ordnungsamt. Alle können damit arbeiten“, sagt Robert Pap und sieht darin eine übersichtliche Vereinfachung für alle Beteiligten: „Der lange Prozess der Buchung eines Termins zur Nutzung einer städtischen Halle wird vollkommen unterschätzt.“

Ein Bestuhlungsplan für eine Veranstaltung beinhalte stets den Sicherheitsaspekt, erklärt Robert Pap: „Ein Stuhl zu viel aufgestellt, und die Genehmigung erlischt. Anders gesagt: Eine Gefahr lässt sich einfach schaffen, aber oft auch einfach entfernen.“

Letztlich bestehe seine Rolle darin, für den Hallenbetreiber auf die Einhaltung der Regeln zu achten – er sei kein Berater der Veranstalter, charakterisiert Robert Pap, aber: „Ich möchte, dass die Leute ihre Veranstaltung fahren können. Mit mir kann man ja reden. Ich mache aufmerksam. Wegen dieser Regeln musste bisher noch nichts abgesagt werden, aber vielleicht muss etwas anders als bisher gewohnt gehen.“

Formulare

Auf der städtischen Homepage findet sich unter „Bürgerservice“ via „Dienstleistungen“ die Rubrik „Vermietung städtischer Gebäude“, unter der alle betroffenen Gebäude nebst Benutzungs- und Entgeltordnung, Mitteilung über die geplante Durchführung einer Veranstaltung sowie ein Nutzungsantrag gelistet sind: www.wermelskirchen.de.