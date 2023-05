Jede Bahn wird akribisch gezählt

Erstmals seit 29 Jahren hatte die DLRG zum 24-Stunden-Schwimmen eingeladen.

Von Theresa Demski

Lena ist die Aufregung ins Gesicht geschrieben. „Ich möchte heute Gold machen“, berichtet sie. Aber sie habe bisher wenig Gelegenheit zum Trainieren gehabt. Esther Schuh vom Ortsverband Wermelskirchen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) macht der Zwölfjährigen Mut. „Das klappt bestimmt“, sagt sie und freut sich über den Besuch der jungen Wermels-kirchnerin. Lenas kleiner Bruder Moritz hat auch ein besonderes Ziel: „Ich möchte Bronze schaffen“, sagt er.

Und Esther Schuh nimmt die beiden Kinder mit zum Becken. Zum Anfeuern ist Mutter Sonja Kaufmann mitgekommen. Ihre Freundin habe ihr vom 24-Stunden-Schwimmen im Wermelskirchener Quellenbad erzählt und von der Möglichkeit, dabei für die Schwimmabzeichen anzutreten. „Und weil wir Gold und Bronze ohnehin im Blick hatten, haben wir uns auf den Weg gemacht“, sagt sie.

Ortsverband zeigt sich mit der Resonanz zufrieden

Am Eingang zum Bad drückt Esther Schuh den Kindern noch die Schwimmkarten in die Hand. Denn jeder Meter, den sie heute schwimmen, geht mit in die Gesamtwertung ein. Am Beckenrand sitzen Ehrenamtliche der DLRG und zählen die Bahnen. Zum ersten Mal nach 29 Jahren hat die Wermelskirchener DLRG wieder zum 24-Stunden-Schwimmen eingeladen. „Mit der Resonanz sind wir ganz zufrieden“, sagt Daniela Schuh, die bei der Aktion die Fäden im Bad zusammenhält.

Am Sonntagmorgen zählt sie auf der Liste insgesamt mehr als 45 Schwimmer, die seit Samstagnachmittag fast 200 Kilometer hinter sich gebracht haben. „In jeder Sekunde seit 15 Uhr ist mindestens ein Schwimmer im Wasser“, berichtet Daniela Schuh. Sowohl Vereinsschwimmer würden sich beteiligen, als auch viele Wermelskirchener, die Lust auf ein paar Bahnen im Schwimmbad hätten. In der Nacht sei es etwas ruhiger gewesen. Es habe einige Schwimmer gegeben, die die besondere Atmosphäre mitten in der Nacht im Wasser genossen hätten. Ein Langstreckenschwimmer habe sich von Halver auf den Weg nach Wermelskirchen gemacht und sei in der Nacht 30 Kilometer geschwommen. „Wenn es leerer wurde, ist jemand von uns ins Wasser gegangen“, berichtet Daniela Schuh und reibt sich die Augen. Sie hat in dieser Nacht keine Minute geschlafen.

„Aber wir sind uns sicher, dass sich der Einsatz lohnt“, sagt die DLRG-Aktive. Es sei der DLRG wichtig, das Thema Schwimmen in die Öffentlichkeit zu holen. „Immer mehr Schwimmbäder schließen“, sagt Daniela Schuh, „immer weniger Kinder können schwimmen“. Die DLRG habe beiden Entwicklungen den Kampf angesagt. Deswegen sei es den Ehrenamtlichen auch so wichtig, den Neubau des Schwimmbads mit zu begleiten. „In dem Moment, in dem wir keine Wasserfläche mehr haben, geht unsere Grundlage verloren“, betont Daniela Schuh und hofft auch deswegen, dass eine gute Schwimmbad-Lösung in Wermelskirchen gefunden wird.

Bis dahin engagiert sich die DLRG im bestehenden Hallenbad. „Hier haben wir auch alles, was wir brauchen“, sagt sie, „sowohl um den Kindern Schwimmen beizubringen, als auch für die Ausbildung der Rettungsschwimmer.“ Und auch Aktionen wie das 24-Stunden-Schwimmen würden im Quellenbad gute Bedingungen vorfinden.

Wohl im Wasser fühlt sich auch Tiina Saaristo, die mit ihrer Mutter ins Quellenbad gekommen ist. „Wir wohnen ganz in der Nähe und sind früher häufig am Sonntagmorgen zum Schwimmen gekommen“, erzählt sie. Seit die Öffnungszeiten im Bad unbeständiger seien, fehle ihr diese Möglichkeit. „Also haben wir uns heute Morgen sofort auf den Weg gemacht“, erzählt sie. Ihre Mutter fliege noch im Laufe des Tages zurück ins heimische Finnland. „Gut, dass wir den Tag so schön beginnen konnten“, sagt Hilkka Saaristo, bevor sie die Heimreise nach Skandinavien antritt.

Warteliste

2022 konnte die DLRG das Gros der auch durch die Pandemie bedingten Wartelisten für Schwimmkurse „abarbeiten“ – vor allem für ältere Schwimmer. Für Kinder unter sechs Jahren gibt es weiterhin eine Warteliste.

wermelskirchen.dlrg.de