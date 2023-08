„Jede abgebaute Barriere hilft einem Menschen“

Aktionstag am 20. September für Einzelhändler, Ärzte, Apotheker und Gastronomen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Beim Arzt stehen Rollstuhlfahrer plötzlich vor dem Anmeldetresen und blicken vor die Wand. Auf die neue Terrasse eines Restaurants führen drei Stufen, die für viele gehbehinderte Wermels­kirchener nicht zu überwinden sind. Oder beim Friseur taucht eine Dame mit Demenzerkrankung auf und das Team kommt in Bredouille. „Wir wollen nicht nur meckern, sondern Lösungen anbieten“, sagt Petra Sprenger, Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung.

Und deswegen hat der Beirat – gemeinsam mit dem Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ und der Stadt – einen Aktionstag geplant. Am 20. September bietet der Beirat daher Einzelhändlern, Ärzten, Apothekern und Gastronomen in der Stadt Begehungen ihrer Geschäfte, Praxen und Restaurants an. „Wir prüfen Barrieren und geben Tipps zum Abbau dieser Hürden“, erklärt Petra Strenger. Die Vorsitzende des Beirats weiß: „Viele Barrieren sind Inhabern und Ärzten gar nicht bewusst.“ Das gilt zum Beispiel für den Anmeldetresen beim Arzt, der auf Brusthöhe gebaut wurde. „Wir Rollstuhlfahrer können dann zwar mit den Menschen hinter dem Tresen sprechen, aber wir sehen sie nicht“, erinnert Petra Sprenger. Oft gingen Inhaber davon aus, barrierearm unterwegs zu sein, ohne zu wissen, wo sich Hürden verstecken.

Häufig stehenFördertöpfe bereit

„Wir wissen, dass wir bei dem Thema Barrierefreiheit mit Kompromissen leben müssen“, sagt Petra Sprenger, „gerade hier bei uns im Bergischen.“ Aber sie ermutigt Händler, Ärzte und Gastronomen, sich trotzdem des Themas anzunehmen. Häufig würden sich Einrichtungen bei dem Thema Barrierefreiheit in dem Moment zurückziehen, in dem ihnen klar ist, dass sie keinen Platz für eine behindertengerechte Toilette haben, sagt Petra Sprenger. „Aber unser Motto lautet: Jede Barriere, die wir abbauen können, hilft einem Menschen“, sagt sie. Und deswegen gebe es inzwischen gute Kompromisse.

Für den Abbau von Barrieren stehen häufig auch Fördertöpfe bereit, die bei der Finanzierung der kleinen und großen Projekte helfen. „Von diesen Töpfen wissen aber die wenigsten“, sagt Petra Sprenger. Deswegen sollen am Aktionstag nicht nur bauliche Lösungen angesprochen, sondern auch ein Blick auf Finanzierungsmöglichkeiten geworfen werden.

Nach den Begehungen am Vormittag, für die sich Betriebe und Praxen anmelden werden können, stehen am Abend kurze Impulsvorträge im Bürgerzentrum auf dem Programm. „Mit ganz praktischen Tipps“, kündigt die Beiratsvorsitzende an. Parallel können Besucher Kurzfilme ansehen. Dann wird zum Beispiel eine Situation beim Friseur unter die Lupe genommen: Eine Dame mit Demenzerkrankung kommt zum Haareschneiden. Wie können die Friseure sicherstellen, dass die Kundin am Ende zufrieden das Geschäft verlässt? Einer der Kurzfilme bietet ganz praktische Handlungs- und Kommunikationstipps für diese Situation an.

Nebenan können Besucher im Rollstuhl Platz nehmen und sich auf einem Parcours versuchen. Oder sie probieren den Altersanzug an, der die Bewegungsfreiheit einschränkt und damit ein paar zusätzliche Lebensjahre simuliert. Oder Besucher machen sich mit einer entsprechenden Brille auf den Weg durch den Sehbehinderten-Parcours. Es gehe ihnen um die Sensibilisierung, erklärt die Beiratsvorsitzende.

www.rbk-barrierefrei.de