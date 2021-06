Jecken trainieren hart für ihre Auftritte

+ © Schütz Michael Trainieren die Tänzer der Dhünnschen Jecken (vorne v.l.): Cynthia Vriezen, Katharina Hahne, Nadine Weber und Sebastian „Seppel“ Rose. © Schütz Michael

Bei den Dhünnschen betreut ein Team um Cynthia Vriezen die Tänzer. Rund 20 Auftritte wollen gut vorbereitet sein.

Von Stephan Singer

Mit Cynthia Vriezen hat die Tanzgarde der Dhünnschen Jecken vor etwa eineinhalb Jahren eine neue Trainerin gefunden. Die 38-Jährige erlebt damit 2016/17 ihre erste „richtige“ Session als Trainerin der Tanzmariechen und -offiziere. Denn die Vorbereitungen für die nächste Session starten stets unmittelbar nach dem Ende der vorhergehenden Narren-Zeit.

Ihr zur Seite steht Tanzoffizier Sebastian „Seppel“ Rose, der als Co-Trainer für die speziellen Hebefigur-Übungen der männlichen Tänzer zuständig ist. Dazu kommen Nadine Weber und Katharina Hahne: Die beiden Tanzmariechen kümmern sich um das immer erfolgreicher werdende Männerballett der Blau-Gelben.

Vor zwei Jahren stand die Tanzgarde der Dhünnschen Jecken fast vor dem Aus. Der Vorstand der Karnevalsgesellschaft (KG) dachte darüber nach, zum Erhalt der Tanzgarde eine Fusion mit dem Corps einer Remscheider KG anzustreben. Damals zogen sich Tänzer und Trainer zurück.

Kurz vor knapp wurden neue Tänzer gefunden

Kommissarisch übernahm Sebastian Rose in der Session 2014/15 den Job des Übungsleiters. Eine Werbeaktion und die Suche nach einem neuen Trainer brachten schließlich das gewünschte Ergebnis. Nur um Haaresbreite, aber pünktlich zur besonderen Session der Dhünnschen Jecken 2015/2016, in der die Blau-Gelben ihr elfjähriges Bestehen feierten, fanden sich neue Tänzer – aktuell sind es 14 Tanzmariechen und vier Tanzoffiziere – sowie eine neue Trainerin.

„Cynthia stammt aus einer Remscheider Ecke, in der die Karnevalisten ,Helau‘ rufen. Wir haben sie inzwischen zum ,Alaaf‘ bekehrt“, sagte der Tanzgardenleiter Volker Hahne vom Vorstand der Dhünnschen Jecken. Man habe jemanden gesucht, der zum Verein passe und der in der Lage sei, nicht nur von Tanzschritten zu reden, sondern diese der Garde vorzuführen. Vriezen tanzte 20 Jahre als Mariechen und trainierte 15 Jahre eine weibliche Garde in Remscheid. „Ich wurde schon als Kind von einer Freundin mit dem Karnevals-Virus infiziert“, sagt sie.

Die Verwaltungsfachangestellte, aktuell in Elternzeit, wollte auch in Remscheid aktiv bleiben: „Es harmonierte nicht wirklich. Unterm Strich passte es mit den Dhünnschen besser – die Truppe arbeitet gut und geschlossen zusammen. Wenn die Gruppe stimmt, macht es mehr Spaß“, sagt sie. „Mein Herz ist im Tanz und im Karneval verankert – ich liebe das, das ist meine Leidenschaft.“

Im vergangenen Jahr seien auf der Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken sogar Tränen geflossen, verrät Vriezen: „Ich war so stolz auf die Gruppe, weil alles so gut geklappt hatte. Ich hatte im Mai 2015 angefangen, da war bis Januar 2016 nicht mehr viel Zeit – weder für mich, noch für die neuen Mitglieder des Tanzcorps. Wir haben dann Musikstücke zusammengeschnitten und aus mehreren alten Choreografien einen neuen Tanz zusammengestellt.“

Für die gut 20 Auftritte, allein zehn an Altweiber und das „Heimspiel“ am 28. Januar auf der Sitzungsparty in der Dhünner Mehrzweckhalle, ist die Garde vorbereitet: „Natürlich habe ich immer Lampenfieber. Aber jeder hilft jedem mit Tipps und Tricks. Autoritär muss ich gar nicht werden“, sagt Cynthia Vriezen, die sich eine Choreografie erst theoretisch überlegt und diese dann beim Training in die Praxis umsetzt: „Klappt etwas nicht, wie gedacht, wird umgestellt. Sebastian Rose überlegt sich, wie sich dazu Hebefiguren einbauen lassen.“

Neben der Dhünnschen Sitzungsparty zählt der „Tenter Meddemang“ zu den Lieblingsauftritten der Tanzgarde in Blau-Gelb. „Die Bühne für die Tanzgruppen ist nicht so toll, aber die Stimmung dort ist super“, meint Sebastian Rose.

KARTEN FÜR DIE SITZUNG



SITZUNG Für die große Party der Dhünnschen Jecken am kommenden Samstag, 28. Januar, in der Dhünner Mehrzweckhalle sind noch wenige Restkarten (20 Euro) in der Gaststätte Junker in Dreibäumen erhältlich. Es wird keine Abendkasse geben.

PROGRAMM Um 19 Uhr startet das Programm mit dem Einzug des Vorstands und der Tanzgarde. Mit dabei: Knacki Deuser, die Domstädter, die Cheerleader des 1. FC Köln und „Die Wanderer“.

www.dhuennsche-jecken.de