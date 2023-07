42 Teams nehmen am Kultturnier teil

Pohlhausen: Das Wetter tat dem Treiben keinen Abbruch.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Streng genommen könnte Elmar Borchardt auch alleine antreten: Der 79-Jährige bringt schließlich genug Lebensjahre mit, um die Hauptvoraussetzung beim Kultturnier in Pohlhausen zu erfüllen. Mindestens 77 Lebensjahre müssen die Tennisspieler im Doppel gemeinsam auf den Platz bringen, um antreten zu dürfen.

42 Teams haben sich in diesem Jahr angemeldet: Väter und Söhne, viele Vereinskameraden, aber auch Mannschaften über Vereinsgrenzen hinweg. Und Elmar Borchardt spielt am Wochenende mit dem deutlich jüngeren Simon Bilstein. Für das Team ist es ein Heimspiel. Borchardt ist als Tennis-Urgestein tief mit dem Verein verbunden. Auf den Zuschauerrängen sitzen am Samstag Ehefrau, Kinder und Enkelkinder und feuern das Team an.

Nach zwei Tagen Dauerregen herrscht Feststimmung

Nach zwei Tagen Dauerregen herrscht endlich Feststimmung auf der Anlage: „So haben wir uns das gewünscht“, sagt Frank Hemmerling, als er seinen Blick über die Plätze schweifen lässt. Und so ähnlich hatte das 22. Bergische Herrendoppel 77+ am Mittwoch auch begonnen. Am Donnerstag und Freitag hatte der Regen den Tennisspielern dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir mussten ständig abwägen, da war viel Geduld gefragt“, sagt Mit-Organisator Hemmerling vom ausrichtenden TuRa Pohlhausen Tennis. Rot-Weiß Remscheid und der TC Westen hatten bereits im Vorhinein signalisiert, den Spielern bei Regen einen Platz in der Halle anzubieten. „Für diese Kooperation sind wir sehr dankbar“, sagt Hemmerling. Und so mussten viele Duelle an den ersten Tagen in die Hallen ausweichen.

Pünktlich zur sehnlichst erwarteten Hauptrunde kehrten die Teams dann aber auf die fünf Plätze nach Pohlhausen zurück. Dort haben viele fleißige Hände um Angela Platt Verpflegung und Raum für Geselligkeit vorbereitet. Autos, Tenniszubehör und Physiotipps finden am Rande der Veranstaltung ihren Platz.

Und je länger das Turnier dauert, desto hochklassiger wird das Tennis: Rangliste bis Kreisklasse sind zu sehen. Nach der Vorrunde gilt in der Hauptrunde ab Samstag das K.o.-System. „Heute wird es also ernst“, sagt Hemmerling am Samstagmittag. In dem Modus des Turniers stecke auch das Erfolgsrezept, ergänzt er dann. Jedes Team habe drei Spiele garantiert und sei auch am Hauptkampftag des Turniers auf dem Platz. „Außerdem gefällt vielen Teilnehmern die generationenübergreifende Idee“, hat Hemmerling festgestellt. Die Meldungen aus Wermelskirchen, Remscheid und Solingen kämen immer schon früh. „Aber wir haben jedes Jahr auch neue Spieler dabei“, sagt Hemmerling.

Neben dem sportlichen Anspruch hat sich der Tennisverein auch die Geselligkeit auf die Fahnen geschrieben. Ein großes Buffet bringt die Spieler am Samstagabend nach den ersten Spielen der Hauptrunde zusammen. Weit über 70 Anmeldungen hatte es dafür schon im Vorhinein gegeben. Ein Fahrdienst sorgt in der Nacht dafür, dass alle Feiergäste gut nach Hause kommen. Samstagnachmittag gibt es Kuchen, und Sonntag backt das Team um Angela Platt frische Waffeln.

„Um an diesem Wochenende auch Familien zu erreichen, bieten wir ein Kinderprogramm an“, erzählt Sportwart Peter Köhn. Für die Kinder gibt es am Samstag ein buntes Rahmenprogramm – das es ihren Vätern auch ermöglicht, selbst auf dem Platz zu stehen oder beiden Eltern, ein spannendes Match zu verfolgen. Auch am Samstagabend, pünktlich zur Playersnight, richtet der Verein für die jüngsten Besucher einen eigenen Erlebnisraum an. „Die ganze Tennisfamilie packt mit an“, sagt Frank Hemmerling, „was hier geleistet wird, ist für die meisten gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Das funktioniert wie eine gut geölte Maschine. Wir arbeiten Hand in Hand.“

