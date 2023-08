Jazz-Quartett heizt in der Stadtkirche ein

Gaby Goldberg war am Samstagabend mit Quartett in der Stadtkirche Wermelskirchen zu Gast und nahm das Publikum mit auf eine musikalische Reise.

Auftakt der „Sommer-Serenade“ mit Gaby Goldberg & Friends.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Zwei Dinge waren bei der „Sommer-Serenade“ am Samstagabend in der mit rund 100 Zuschauern sehr gut gefüllten Stadtkirche ungewöhnlich. Zum einen waren es die Klänge, die ab 19.30 Uhr zu hören waren. Diese waren hochvirtuos. Das Motto von „Gaby Goldberg & Friends“ lautete „Jazz vom Feinsten“, und das war es auch, was das Quartett im Angebot hatte. Die Sängerin wurde unterstützt von Martin Sasse am Klavier, Paul G. Ulrich am Kontrabass und Marcel Wasserfuhr am Schlagzeug. Und wo sonst eher klassische Musik zu hören war, sei es im Rahmen von Konzerten oder Gottesdiensten, spazierte der Walking Bass, wurden die Kessel gerührt und auf den schwarz-weißen Tasten getanzt, dass es eine wahre Freude war. Darüber tönte Gaby Goldbergs Gesang, fröhlich und lebensfroh. Die zweite ungewöhnliche Sache war nicht ganz passend. Dafür, dass das Konzert unter dem Label „Sommer-Serenade“ lief, war es draußen alles andere als sommerlich.

Dem Motto des Abends wurden die drei Musiker zu jeder Sekunde gerecht. Sie spielten nicht nur fehlerfrei, auch die für Jazz dieser Spielart essentiellen Solo-Ausflüge erledigten sie mit einer Leichtigkeit, die einfach nur bewundernswert war. Sei es bei Swing-Standards wie Duke Ellingtons „Don’t Get Around Much Anymore“ oder Frank Sinatras „Fly Me To The Moon“ - oder auch bei nicht ganz so bekannten Nummern, die eher der Latin-Richtung zugehörten. Dazwischen moderierte Gaby Goldberg launig. Und erzählte, dass sie sich erst jetzt traue, Songs von Sinatra zu singen. „Ich habe lange und viel mit Paul Kuhn musiziert – und das war immer eher seine Baustelle“, sagte sie. Und ergänzte dann auf geradezu liebevolle Weise, dass ihr musikalischer Ziehvater, der sie zum Swing gebracht habe, jetzt „von oben zuhören“ könne. Bestimmt mehr als wohlwollend.

Der Applaus, den das Quartett bekam, war ausgiebig und kräftig. Und es sollte fast bis zum Ende der ersten Hälfte dauern, bis die erste Verschnaufpause in Form einer Ballade zum Einsatz kam.

„Hoagy Carmichael hat 1927 eine meiner Lieblingsballaden geschrieben, direkt nachdem er von seiner Freundin den Abschiedsbrief per Post bekommen hat“, sagte Gaby Goldberg über „Stardust“. Und ergänzte schmunzelnd: „Also, ich wäre ja sofort wieder zurückgerannt, wenn ich so einen Song geschrieben bekommen hätte.“ Aber natürlich konnte das Publikum in erster Linie froh über die Abfuhr des Herrn Carmichael sein, denn es war tatsächlich eine ganz besonders schöne Jazz-Ballade.

Dass es aber auch jenseits der klassischen Swing-Jazz-Literatur Musik gab, die in den Kontext des Quartetts passte, zeigte es mit einer Nummer, die man nicht unbedingt erwartete. Und zwar mit „dem ältesten Stück dieses Abends, das aus dem 15. Jahrhundert stammt“, wie die Sängerin sagte. Was dann folgte, war eine wunderbar verswingte Version des alten Volkslieds „Geh aus mein Herz“. Das Stück zeigte eindrucksvoll eine Sache auf: Gute Musik ist völlig zeitlos.

