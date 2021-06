Jäger: Wildtiere brauchen jetzt Ruhe

Naturschutz

+ © Hans Dieter Schmitz Hunde sollten im Wald an der Leine geführt werden, appelliert der Kreis-Hegering. © Hans Dieter Schmitz

Kreis-Hegering appelliert an Hundehalter, sie jetzt im Wald an der Leine zu führen.

Von Udo Teifel

Was für viele Menschen ärgerlich ist, sichert Wildtieren das Überleben: der Winterspeck. Für die kalte Jahreszeit hat sich jede Tierart ihre eigene Überlebensstrategie entwickelt, berichtet Ralf Huckriede, Sprecher der bergischen Jägerschaft. „Die Zugvögel machen es sich dabei am einfachsten: Sie sagen dem Winter Adieu und ziehen in den Süden. Wer nicht fliegen kann, muss wohl oder übel hier bleiben – und einen Weg finden, um gut über den Winter zu kommen.“

Winterschlaf halten die großen Tiere des Waldes nicht. Sie legten sich ein dickes Winterfell an, um keine Energie zu vergeuden. „Das funktioniert so gut, dass der Schnee auf dem Rücken der Tiere liegen bleibt und nicht wegtaut.“ Die nächste Schicht seien die Fettpölsterchen, die im Herbst bei reichlich Eicheln und Bucheckern angefressen wurden. Sie dienen sowohl der Isolierung als auch als Nahrungsreserve. „Die Herzfrequenz vieler Wildtiere verringert sich im Winter. Bei Hirschen und Rehen schlägt das Herz statt 60 bis 70-mal jetzt nur noch 30 bis 40-mal in der Minute. Das ist praktisch ein Winterschlaf light“, berichtet der Sprecher. Außerdem werden die Aktivitäten eingeschränkt.

„Problematisch wird es immer, wenn der Körper plötzlich vom winterlichen Energiesparmodus auf körperliche Höchstleistungen umschalten muss – zum Beispiel um vor nicht angeleinten Hunden zu flüchten“ erläutert Huckriede. Viele Tiere fressen dann vor lauter Hunger Knospen oder Rinde der Bäume im Wald – was diesem meist nicht gut bekommt und zu erheblichen Schäden führen kann.

Zur Linderung der Not könne aber jeder beitragen. Viele Landwirte bauten bereits seit Jahren Zwischenfrüchte an, die im Winter stehen blieben und den Tieren Nahrung böten. Jäger legen so genannte Wildäcker und –wiesen an, die allen frei lebenden Tieren zu Gute kommen.

Auch sollte jeder Halter seinen Hund in Wald und Flur an die Leine nehmen und – auch ohne Hund – auf den Wegen bleiben. Huckriede.