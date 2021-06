Investor hat Pläne für Spatzenhof abgespeck

Bau- oder Erweiterungspläne

+ © Solveig Pudelsk Der „Spatzenhof“ in Süppelbach soll nach den Vorstellungen des Investors um einen Hotel-Neubau mit 60 Zimmern erweitert werden. © Solveig Pudelsk

Eigentümer Wolfgang Schmitz-Heinen hat die Anzahl der Zimmer im geplanten Hotel auf 60 reduziert.

Von Solveig Pudelski

Wer Bau- oder Erweiterungspläne hegt, braucht den langen Atem. Vor allem wenn baurechtliche Voraussetzungen in einem Gebiet erst geschaffen werden müssen, das bisher einer anderen Funktion diente. Die bauliche Erweiterung des Spatzenhofs in der idyllischen Lage Süppelbach fällt just in diese Kategorie. Der Investor und Eigentümer des Spatzenhofs, Wolfgang Schmitz-Heinen, möchte auf seinem Grundstück ein Hotel errichten.

Für die Entstehung des hochmodernen Hotel-Komplexes, der zwischen dem Landhaus Spatzenhof und der alten Villa der Freifrau Clara von Krüger entstehen und bereits Anfang 2017 in Betrieb gehen sollte, schien bis Spätsommer 2015 alles in trockenen Tüchern. Den Stadtrat hatte die Planung passiert; auch die Auflagen des Landschafts- und Naturschutzes konnte das Konzept des Wermelskircheners erfüllen.

Im Herbst 2015 hatte die Bezirksregierung Köln dann aber ihr Veto eingelegt. Für sein Bauvorhaben solle der Investor „öffentliches Interesse“ nachweisen. Nun soll das Verfahren anlaufen. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr heute soll die Politik über die Aufstellung eines Bebauungsplans entscheiden und außerdem, ob eine Änderung des Flächennutzungsplanes „Süppelbach“ eingeleitet wird. Denn dieser sieht bisher eine Fläche für Landwirtschaft vor.

Seit 2015 verfolgt Schmitz-Heinen das Ziel, ein Hotel für möglichst viele Zielgruppen neben dem Spatzenhof zu bauen. Entstehen sollte in Süppelbach ursprünglich ein weitgehend zusammenhängender Gebäudekomplex. Auf einer erdgeschossigen Durchgangsebene – der Komplex würde an einem Hang errichtet – sollten sechs Bettenhäuser mit insgesamt 100 Zimmern (200 Betten) stehen.

Mit dem Neubau sollte eine dörfliche Kultur geschaffen werden

Schmitz-Heinen hatte in der Vergangenheit mehrmals betont, dass mit dem Neubau eine dörfliche Struktur geschaffen werden soll, die sich in die Landschaft Süppelbachs einfügt. Er beauftragte ein umfangreiches Umwelt- und Naturgutachten, parallel dazu liefen etliche Abstimmungsgespräche mit der Stadtverwaltung und der Bezirksregierung Köln. Aber das Vorhaben geriet ins Stocken. Die beteiligten Behörden Bedenken hatten hinsichtlich des Naturschutzes Bedenken. Die Pläne hat Schmitz-Heinen inzwischen deutlich geändert, die Größe des Hotels reduziert und das Konzept modifiziert. „Wir haben die Anzahl der Zimmer auf 60 reduziert, das ist das absolute Minimum“, sagte Schmitz-Heinen.

Berater und Experten hätten deutlich gemacht, dass sich ein noch kleines Hotel betriebswirtschaftlich nicht rechnet. Auch das Hotel-Konzept wurde geschärft: Der „Spatzenhof Natur-Resort im Bergischen Land“, so der Arbeitstitel, soll mehr als ein Wellness-Hotel sein. Mit Ernährungsberatung, Sport- und Gesundheitsangeboten soll es Menschen ansprechen, die Aktiv-Erholung suchen und circa drei bis fünf Übernachtungen buchen. Um das Vorhaben verwirklichen zu können, habe er weitere Gutachten in Auftrag gegeben und eine neue Grobplanung möglichen Auflagen, unter anderem des Denkmalschutzes, und mündlich geäußerter Restriktionen der Bezirksregierung angepasst. „Wir gehen voll ins Risiko.“ Denn Behörden und Politik müssen noch überzeugt werden.

Ursprüngliche Konzepte wurden stark modifiziert

Die dem Rat einst vorgestellte Konzeption zur Erweiterung des Spatzenhofes ist zwischenzeitlich nach Abstimmungen mit der Bezirksregierung Köln stark modifiziert worden.

SPATZENHOF PERSONALÄNDERUNG Mitte Juli 2016 übernahm Björn Westeppe im Restaurant die Leitung von Philipp Wolter. Der 36-Jährige ist bereits seit 2012 im Haus. Zuletzt war er Souschef und alleinverantwortlich für das Veranstaltungsgeschäft. Zusammen mit Martin Straßburger, der seit 2014 als zweiter Souschef im Landhaus kocht, leitet er das A la Carte-Geschäft. Auch Stefanie Keck ist neu. Sie ist die neue Chefin der Pâtisserie. Stefanie Keck kam aus Österreich zurück in ihre Heimatregion. KONZEPT Ebenfalls 2016 änderte sich das kulinarische Konzept im Spatzenhof. Es sollte bürgerlicher sein.

Auf der Basis einer sogenannten Raumwiderstandsanalyse der Flächenagentur Rheinland seien im Plangebiet Bereiche deklariert worden, die für eine bauliche Nutzung nicht in Frage kommen, und andere Bereiche, die „unter ökologischen und landschaftsplanerischen Aspekten einer Bebauung zugeführt werden können“, heißt es in der Vorlage für die Politik. Die Planungen des Investors seien auf der Grundlage der Analyse und den Ergebnissen der Abstimmungen mit der Bezirksregierung sowohl in der Lage verändert als auch im Volumen deutlich reduziert worden. Mit dem Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes soll einerseits für den Vorhabenträger Planungssicherheit geschaffen werden und andererseits der Ausgangspunkt für die zu durchlaufenden Planverfahren gesetzt werden.