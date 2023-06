Interroll stiftet die Dorffest-Bühne

Spektakel in Dabringhausen vom 16. bis 18. Juni – Erstmals nach der Pandemie wieder volles Programm.

Wermelskirchen. Dorffest in Dabringhausen. Was so beschaulich klingt, ist eine wirklich große und beliebte Veranstaltung im Bergischen, zu der längst nicht mehr nur Dabringhauser ins Dorf reisen. Und das steht jetzt wieder an – von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juni mitten im Dorf. Und: Erstmals nach der Corona-Pandemie ohne Einschränkungen – mit allem, was dazugehört.

„Für uns war die Rückkehr nach Fernsehgarten und Light-Dorffest ohne Bühne zum vollen Dorffestprogramm mit Livebühne ein Kraftakt“, räumt Dorffest-Initiator Tim Tiede ein. Wie berichtet, hatte das Organisationsteam um Tiede während der vorhergehenden Auflagen Alternativaveranstaltungen angeboten. Jetzt ist zwar in Sachen Programm wieder alles drin. „Aber auch wir haben natürlich die Preissteigerung voll zu spüren bekommen“, berichtet Tiede. „Gleichzeitig war uns klar, dass wir die höhren Preise nicht an die Gäste weiterreichen können beziehungsweise wollen. Das Dorffest soll ein Vergnügen bleiben, was sich jeder leisten kann“, unterstreicht der Initiator.“

Und: „Mit dem letzten Dorffest ‚light’ konnten wir die Vorfreude deutlich steigern, nun lassen wir endlich alle Masken fallen und sind wieder da: in voller Größe.“ Das Organisationsteam des Dorffestes sei, um das erreichen zu können, kreativ geworden und habe sich überlegt, „eine Win-Win-Situation zu schaffen“. Tiede: „Da die Dabringhauser Firma Interroll Auszubildende und Fachkräfte aus der Gegend gewinnen möchte, haben wir Ihnen vorgeschlagen unter dem Motto „Rock’n’Interroll– Life and work in Dabringhausen“ unser Bühnenprogramm zu sponsern. Wir zeigen also drei Tage den Besucherinnen und Besuchern, wo man cool feiern und arbeiten kann: in Dabringhausen.“ Zusammen mit den vielen anderen Sponsoren sei es damit wieder gelungen, dass das Dorffest „gut gelaunt und ohne Jammer-Small-Talk“ auskomme.

Party beginnt am Freitagabend

Das Programm wird vielen bekannt vorkommen. Es gibt aber wie auch Neues. Am Freitag, 16. Juni, wird Bürgermeisterin Marion Lück um 18.30 Uhr das Fass zum Dorffest-Start anstechen. Danach gibt es auf der Bühne an der Strandbadstraße Livemusik mit der Band Harry Polter.

Am Samstag, 17. Juni, ist dann wieder Dorfjahrmarkt – mit vielen Ständen, kleinen Fahrgeschäften, Essen und Trinken. Ab 14.30 Uhr treffen sich die Dorfomas und -opas und die, die es sein könnten, zum gemütlichen Kaffeeklatsch im Evangelischen Gemeindehaus an der Altenberger Straße. Ab 20 Uhr steigt dann die beliebte Dorfparty mit DJ Thomas, der einen Musikmix auflegen wird.

Der Sonntag ist wie immer vollgepackt mit Programm im Dorfkern. Ab 11 Uhr startet der Dorftrödel entlang der Strandbadstraße – mit Kram und Krempel, verkauft von Privatleuten. Zudem findet er am gleichen Ort wie am Samstag der Dorfjahrmarkt statt. Ab 11.15 Uhr gibt es dann einen Familiengottesdienst in der Evangelischen Kirche in Dabringhausen, um 12.30 Uhr tritt das Dabringhauser Blasorchester auf dem Festplatz auf.

Um 15 Uhr wird dann langsam der Höhepunkt des Spektakels erreicht: das legendäre Schubkarrenrennen. Wie immer steht die Traditionsveranstaltung auch diesmal unter einem Motto, nach dem die Teilnehmenden sich und ihre Gefährte zum Rennen einkleiden. Diesmal lautet es: „Es lebe der Sport in Dawerkusen“.

„Kurzfristig haben wir erfahren, dass uns eine TV-Produktionsfirma beim Schubkarrenrennen begleitet“, berichtet Tim Tiede. „So wird unser buntes Spektakel von einem Filmteam begleitet und in eine Reportage für einen Privatsender verwandelt. Details verraten wir dann sicher vor Ort oder nach Absprache mit der Produktionsfirma auch kurz vorher.“ Mit der Siegerehrung gegen 17.30 Uhr klingt das Dorffest 2023 dann aus.

Bezahlt werden auf dem Festgelände könne wieder mit der Dorffestwährung. Die können die Gäste auch via Kartenzahlung erwerben und damit an den einzelnen Ständen nach Lust und Laune shoppen. Übrigens: Die Einnahmen fließen in die Kassen der Vereine, Initiativen und Gruppen und fördern so laut Veranstaltern das kulturelle Leben in der Gemeinschaft.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Ein Dorf steht Kopf

Das Dorffest hat sich in Dabringhausen längst zu einer festen Größe entwickelt. Nicht nur bei den Dorfbewohnern, sondern eben auch bei Menschen aus der Umgebung. Die Partys an den Freitag- und Samstagabenden sind immer fantastisch besucht, die Stimmung ist gut – und nach der Pandemie, während der alles nur in sehr abgespeckter Form stattfinden konnte, wird das sicher noch einmal mehr so sein.

Ein großer Höhepunkt ist wie jedes Jahr das Schubkarrenrennen, das diesmal unter dem Motto „Es lebe der Sport“ ausgetragen wird. Den Erfolg dieses Festes, das dieses Jahr zum 29. Mal stattfindet, können sich ganz klar die Veranstalter um Tim Tiede auf die Fahnen schreiben. Die Begeisterung für „das Dorf“ schwappt auf die Anwohner und Besucher über. Man identifiziert sich mit Dabringhausen und gestaltet entsprechend gemeinsam das erfolgreiche Fest. Diesmal sogar mit einem Sponsor.

Das kann nur gut werden.