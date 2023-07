Initiative fordert Eltern heraus

Betreuung

Die erste große Gruppe von Vorschulkindern kommt jetzt in die Schule.

Die Kita Stöppken besteht seit drei Jahren. Jetzt verließ die erste große Gruppe den Kindergarten.

Wermelskirchen. Die Mitarbeit der Eltern ist bei der Kita Stöppken mit Sitz in der Telegrafenpassage absolut gefragt. Denn immerhin handelt es sich bei der Einrichtung um eine Elterninitiative. Allerdings hapert es gerade an der Motivation einiger Familien noch ein wenig, wie die stellvertretende Vorsitzende Simona Runkel berichtet. „Es ist eigentlich wie in vielen Vereinen und Initiativen. Es gibt einen Teil, der sich extrem engagiert und andere, die das doch sehr herausfordert.“



Dabei ist das Konzept der 2020 an den Start gegangenen Kita eigentlich klar: Die Eltern arbeiten alle mit – 20 Stunden im Jahr. Ansonsten wird die Kindertagesstätte vom Land NRW gefördert. Die Eltern sind alle Mitglieder. „Wir haben aber auch Fördermitglieder und nehmen gerne noch welche auf“, sagt Simona Runkel. „Der Beitrag kann von zwei Euro monatlich bis zu einer höheren Summe gehen.“



„Damit finanzieren wir auch die Kita-Plätze für die Eltern, die sich den Beitrag sonst nicht leisten könnten.“ Aber – das sagen sich auch die Erziehenden und Vorstandsmitglieder der Initiative: Es ist ja noch Luft nach oben. „Wir haben praktisch mitten in der Pandemie eröffnet“, räumt Simona Runkel ein. „Da fügt sich manches noch zusammen.“



Gerade hat sich die erste große Kinderschar der zwei᠆gruppigen Einrichtung an der Telegrafenstraße in die Schule verabschiedet. Runkel: „Das waren die Kinder, die praktisch mit uns an den Start gegangen sind; damals waren die um die drei Jahre alt.“



Nach den Sommerferien wird dann ein neuer Schwung Kinder die Kita bereichern – und zum Glück bleibt auch Bewährtes erhalten: „Wir sind sehr froh, unsere bisherige Vorsitzende Tanja Heller behalten zu dürfen“, sagt Simona Runkel. „Eigentlich hätten wir sie jetzt verloren, weil ihr Sohn nach den Sommerferien die Schwanenschule besuchen wird.“ Weil sie sich nicht habe trennen können, verstärkt Heller künftig indes als Heilerziehungspflegerin die Leitung der Einrichtung und wird für 30 Stunden in der Woche bei „Stöppken“ angestellt.



Elterninitiative gründete sich 2019

Im Jahr 2019 bereits hatte sich die Elterninitiative „Stöppken“ gegründet. Mit dem Ziel in dem mit Betreuungsplätzen unterversorgten Wermelskirchen eine Kindertagesstätte unter Familieninitiative zu führen. Freunde und Förderer waren rasch gefunden. Allein an einer Immobilie mangelte es zunächst. Viele Gespräche später stand dann fest: „Stöppken“ soll in die Telegrafenpassage ziehen. Investor Wolfgang Schmitz-Heinen hatte den Einzug der Kita begrüßt.



Zunächst hatte das Team auf einer Etage mit rund 180 Quadratmetern begonnen. Inzwischen sind daraus zwei Etagen geworden – und ein großer Außenbereich auf der Dachterrasse der Telegrafenpassage. Wie berichtet, hatte das Team voriges Jahr ein riesiges Piratenschiff für den Außenbereich anliefern lassen, auf dem die insgesamt 45 Kinder im Alter von unter drei bis sechs Jahren seitdem mit Freude toben und spielen. „Außerdem haben wir noch einen Sandkasten und Hochbeete dazubekommen“, erzählt Simona Runkel. Ein Kletterturm und eine Rutsche sollen später folgen.



Wichtig war den Initiatoren, die vor vier Jahren mit der Planung starteten, die Kinder mit viel Wertschätzung zu erziehen. Ihnen viel Abwechslung zu bieten, unter anderem mit Ausflügen in die Stadt und die nähere Umgebung, etwa auch die Hüpp-Anlagen. Und: Sie setzen auf frische regionale Küche, haben keinen Catering-Dienst engagiert.



Angelehnt wird das Kita-Konzept an die sogenannte Reggio-Pädagogik: Deren Ziel ist es, dass Kinder durch ihre Wissbegierde und Kreativität die eigene Entwicklung maßgeblich bestimmen und dabei von Erwachsenen begleitet – und nicht angeleitet – werden sollen. Zur Reggio-Philosophie gehört es, jedes Kind seine eigene Ausdrucksform finden zu lassen und ihm die Materialien dafür bereitzustellen. Der Leitgedanke ist ein demokratisches Menschenbild.



Der Standort mitten in der City war den Gründern bei der Immobiliensuche genau recht gewesen. Auch die Nähe zum Rathaus sei von Vorteil: „Wir möchten unseren Kindern ein gewisses Demokratieverständnis beibringen. Dazu gehört natürlich auch, zu erklären, was im Rathaus geschieht.“

Standpunkt: Ein Team werden

Das, was da in der Telegrafenpassage entstanden ist, ist eine gute Sache. In der Kita „Stöppken“ fühlen sich alle wohl – und manch eine möchte sogar gar nicht weg, wie das Beispiel der Vorsitzenden Tanja Heller zeigt. Dass sich die „Initiative“ erst einmal finden muss, ist wohl völlig normal. Hatte die Einrichtung doch vor allem durch die Pandemie einen sehr holprigen Start. Die Eltern und Vereinsmitglieder konnten sich nicht kennenlernen, nichts gemeinsam auf die Beine stellen und mussten erst einmal lange Strecken zu Hause verbringen aufgrund der Lockdowns.

Sicher pendelt sich das Miteinander noch ein, und somit auch die Bereitschaft aller Eltern, sich bei den Arbeitsstunden, die im Konzept enthalten sind, einzubringen. Auf jeden Fall ist den Gründern dafür zu danken, dass sie eine neue Einrichtung gestemmt haben, in einer Zeit, in der es mit Kita-Plätzen in Wermelskirchen absolut knapp aussah.