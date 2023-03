Initiative 84 ehrt seine engagierten Sportler

Mit gläsernen Pokalen zeichnete der Verein Initiative 84 seine engagierten Sportler des Jahres aus. Vorsitzende Ursula Kasper überreichte die Trophäen an die beiden „hochmotivierten Vereinsmitglieder“ Daniel Peters und Karl Heinz Lück. „Ihnen ist der Sport so wichtig, dass sie jede Woche alle Hebel in Bewegung setzen, um zum Training zu kommen“, berichtete Ursula Kasper. Karl Heinz Lück nehme jeden Montag am Schwimmangebot des Vereins im Hallenbad teil. „Für Hindernisse und Hürden findet er Lösungen“, lobte die Vereinsvorsitzende. Auch Daniel Peters sei Woche für Woche hoch motiviert, am Schwimmtraining und am Sportangebot des Vereins teilzunehmen. Deswegen hätten sich die beiden die Auszeichnung zu den „Sportlern des Jahres“ redlich verdient, befand Ursula Kasper unter dem Applaus der Mitglieder der Jahreshauptversammlung.