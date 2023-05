In der knarzenden Stimme liegt Seele

Fado: Dona Rosa sang im Haus Eifgen

-wow- Es ist eine etwas andere Art von Folkmusik, die am verregneten Freitagabend im Haus Eifgen präsentiert wurde. Schon der Konzertbeginn war nicht so wie gewohnt. Denn wenn sonst die Musiker voller Elan auf die Bühne springen, wurde Dona Rosa, die blinde Fado-Legende aus Lissabon von ihren Mitmusikern Raul Abreu (portugiesische Gitarre) und Ines Vaz (Akkordeon) langsam zu ihrem Arbeitsplatz geführt. Und dann fing Dona Rosa an zu singen, während sie sich selbst mit der Triangel begleitete.

Ihre Stimme ist nicht schön. Das zu behaupten würde ihr schmeicheln. Aber sie hat Charakter, einen spröden Charme, ist einzigartig. Und erzählte ganz viel, selbst wenn man die portugiesischen Worte nicht verstehen konnte. Dieser Auftakt war so eigentümlich wie es die ganze Musik dieses sehr besonderen Konzertes war.

Die Begleitung, die sich im Anschluss dazu gesellte, könnte man dann ebenfalls mit Charakter, Charme und Einzigartigkeit beschreiben. Die portugiesische Gitarre, eine etwas bauchigere Mandoline, mit ihrem etwas schneidenden Klang der Stahlsaiten, das im Gegensatz dazu geradezu warm klingende Akkordeon – sie waren nicht so gewöhnungsbedürftig, wie es der oft beinahe gequälte Gesang von Dona Rosa bisweilen war. Aber sie verbreiteten eine besondere Stimmung, zu der auch die kleinen Tischchen mit den Teelichtern im dunklen Raum sehr gut passten. Und wenn Raul Abreu für den einen oder anderen Song den Gesang übernahm, kam fast so etwas wie Gefälligkeit auf.

Trio streute immer wieder Leichteres dazwischen

Denn für hiesige Ohren ist das, was Dona Rosa sang, nicht so ganz leicht zu konsumieren – wenngleich es für sich betrachtet eindrucksvoll war, wie sie in ihren oft keckernden, manchmal knarzenden, niemals leidenschaftslosen Gesang ihre Seele zu packen schien. Das Trio tat gut daran, diese Form der Abwechslung zu praktizieren, da der Abend ansonsten tatsächlich zu anstrengend geworden wäre.

So allerdings, mit dem einen oder anderen geradezu leichten Stück dazwischen, stimmte die Mischung, was auch an den Reaktionen im Publikum zu merken war. Das lauschte aufmerksam, klatschte anerkennend – und jubelte, wenn die Musik etwas zugänglicher war.

Es war vor allem die Atmosphäre, die einen einfing und nicht wieder losließ. Nicht zuletzt wurde der ohnehin vielfältigen Konzertlandschaft im Haus Eifgen wieder einmal eine ganz neue Facette hinzugefügt.