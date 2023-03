Immer mehr jüngere Menschen werden obdachlos

In Wermelskirchen sind die meisten obdachlosen Menschen in der städtischen Unterkunft in Kenkhausen untergebracht.

Der Wohnungsmarkt bleibt weiter angespannt und macht die Rückkehr schwierig.

Von Stephan Singer

Insbesondere jüngere Menschen werden in Wermelskirchen derzeit öfters obdachlos. Dieses Resümee zog Sozialamtsleiterin Tanja Dehnen vor dem Ausschuss für Soziales und Inklusion. Die Gründe dafür seien noch nicht geklärt, aber das Amt beobachte diese Entwicklung. Demnach sind zum Stand Ende Februar 2023 14 Personen in einer städtischen Obdachlosen-Unterkunft untergebracht – die meisten davon, neun Menschen, in dem städtischen Haus in Kenkhausen, fünf weitere über das Stadtgebiet verteilt.

Zum Alter der von Obdachlosigkeit betroffenen Personen erläuterte Tanja Dehnen: „Auffällig ist, dass derzeit insbesondere jüngere Personen öfters obdachlos werden. Zurzeit befinden sich vier Personen zwischen 22 und 29 Jahren in einer Obdachlosen-Unterkunft.“ Bei einer weiteren Person im Alter von 23 Jahren kündige sich die Obdachlosigkeit an.

Und damit nicht genug: Aufgrund von Zwangsräumungen würden laut Sozialamt noch vier weitere Personen ihre Wohnung verlieren, weshalb davon auszugehen sei, dass auch diese Menschen von der Stadt untergebracht werden müssten.

In der Folge könnten im Laufe des März in Wermelskirchen bereits 18 Haushalte ohne Dach über dem Kopf sein, was eine Verdoppelung gegenüber September 2020 bedeutet, als es noch neun Haushalte waren.

Gemeinsame Unterbringung mit Asylsuchenden bietet Flexibilität

„Eine Wiedereingliederung in den Wohnungsmarkt ist in Wermelskirchen aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes nahezu unmöglich“, machte Tanja Dehnen die Herausforderung für das zuständige Sozialamt deutlich: „Da viele untergebrachte Personen jedoch weiterhin ihren Lebensmittelpunkt in Wermelskirchen sehen, führt dies dazu, dass die Unterkünfte der Stadt länger belegt sind und einzelne Wohneinheiten bzw. Zimmer doppelt belegt werden müssen.“

Die seit 2021 praktizierte, gemeinsame Unterbringung von Obdachlosen, Asylsuchenden und Geflüchteten biete insgesamt mehr Flexibilität bei der Unterbringung, resümierte das Sozialamt für die Sitzungsvorlage des Ausschusses. Demnach konnten auf diese Weise im vergangenen Jahr durch Umsetzungen Konflikte beseitigt werden und schwerbehinderten Personen eine für sie angebrachte Unterkunft zugewiesen werden.

Durch die regelmäßige Anwesenheit von Hausmeistern seien Nachbarschaftsbeschwerden vermieden, Streitigkeiten unter den Bewohnenden frühzeitig beendet und die Müllproblematik erfolgreich eingedämmt worden, erläuterte die Leiterin des Amtes für Soziales und Inklusion.