Immer mehr buchen Bulgarien

Reisebüros in Wermelskirchen sehen Boom. Last Minute ist fast vorbei.

Von Jan Koball

Es sind noch 41 Tage bis zum offiziellen Beginn der Sommerferien in NRW. Wo fahren Wermelskirchener eingedenk der teils unsicheren Lage in Teilen der Welt hin? Was sind die beliebtesten Ziele? „In diesem Jahr ist eine deutliche Steigerung der Reiselust der Wermelskirchener zu verzeichnen“, berichtet Sandra Kierspe von Reisewelt Kurbjuweit. „Griechenland ist höchst attraktiv, Spanien sowieso.“

Und Türkei? Gibt es da noch eine Region mit zuverlässigen Urlaubsbedingungen – Sicherheit, Komfort, Klima, Preis-Leistungs-Verhältnis? Die Umfrage unter örtlichen Reisebüros ergab: Auf jeden Fall ist die Zahl der Buchungen in die Türkei leicht gestiegen, Das ist bei „Silkes und Bernds Reiseecke“ nicht anders. Nicht eindeutig zuweisen können Reisekaufleute, ob es sich um Deutsch-Türken handelt, die ihre Familie besuchen, oder um deutsche Touristen, die aufgrund der optimalen Reisebedingungen an den Bosporus fliegen.

Und andere Strände? Sandra Kierspe: „Bulgarien bietet in diesem Sommer eine gute Alternative für diejenigen, die nicht in die Türkei möchten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dort optimal, kommt allerdings noch nicht an das der Türkei aus den letzen Jahren ran.“

Branche boomt – bei steigenden Preisen

Klar sei, dass die Branche boomt – mehr als im Vorjahr. Besonders Griechenland profitiere und profitiere im Vergleich zu den Vorjahren deutlich. Spanien stelle sich als sehr attraktiv für Wermelskirchener dar, ist jedoch ein klein wenig teurer als Griechenland.

Die Reisekaufleute warten ab, wie sich die Branche in Bulgarien und der Türkei weiterentwickelt. Für sie ist klar: Für Wermelskirchener hat Sicherheit Priorität – vor Klima und Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer in den Sommerferien noch über Last-Minute-Angebote reisen möchte, sollte sich schnellstens darum kümmern. Es gibt nur noch wenige freie Plätze im Flieger und in angesagten Hotels im Mittelmeerraum. Und das bei ohnehin schon stetig steigenden Preisen in der Tourismusbranche.