Immer mehr Austritte: Wie sieht die Zukunft der Kirche aus?

Zahl der Gemeindeglieder schrumpft auch in Wermelskirchen jährlich um zwei bis drei Prozent.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Immer mehr Menschen wenden den Kirchen den Rücken zu – auch in Wermelskirchen. „Das ist eine dramatische Entwicklung“, sagt Pfarrer Volker Lubinetzki, Presbyteriumsvorsitzender der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen. Jedes Jahr zähle die Gemeinde mehr als 100 Austritte – die Zahl der Gemeindeglieder schrumpfe damit jährlich um zwei bis drei Prozent.

Konkrete Zahlen hat Pfarrer Michael Knab von der katholischen Kirchengemeinde St. Michael nicht zur Hand: „Aber auch in unserer Katholischen Kirchengemeinde liegen wir im bundesweiten Trend, wenn es um Kirchenaustritte geht“, sagt er.

Die Deutsche Bischofskonferenz spricht für das Jahr 2022 von einer Austrittsquote von 2,4 Prozent. „Das ist für uns ein spürbarer Anstieg“, sagt Knab. 2017 rechnete die katholische Kirche noch mit einer Austrittsquote von 0,7 Prozent, die evangelische Kirche bundesweit mit 0,9 Prozent. „Diese Entwicklung hat in den 60er Jahren begonnen“, erinnert Lubinetzki. Die Hemmschwelle für einen Kirchenaustritt sei immer niedriger geworden, die Zugehörigkeit zu einer Kirche immer weniger selbstverständlich. Nun hat die Entwicklung eine neue Dynamik bekommen.

„Die Ursachen sind sehr individuell“, sagt Michael Knab. Statt des Bistumsbriefs verschickt die Katholische Kirchengemeinde an Gemeindemitglieder, die beim Amtsgericht ihren Austritt besiegelt haben, einen eigenen Brief. „Wir wollen damit eine Brücke bauen“, sagt der Pfarrer. Zumal er immer mehr Menschen, die der Kirche den Rücken zuwenden, auch selber kennt. „Sie haben sich früher vielleicht mal für ihre Gemeinde engagiert oder ihre Familien hat eine Geschichte mit der Kirche“, sagt Knab.

Bis 2019 habe er nur ganz selten vertraute Namen auf der Austrittsliste gelesen. Dazu kommt: Immer öfter verlassen auch ältere Menschen über 50 oder 60 Jahre ihre Kirche. „Man kann den Menschen nicht ins Herz gucken“, sagt Knab. Nur wenige würden sich zurückmelden und das Gespräch suchen. Die Religiosität sei zurückgegangen. „Ich kann das im Einzelfall nicht bewerten“, sagt Knab.

Kirchen nehmen Kontakt zu denen auf, die ausgetreten sind

Aktuell würden Menschen ihren Rückzug häufig mit den Missbrauchsskandalen innerhalb der Katholischen Kirche begründen. Was er den Menschen dann antworte? „Die Katholische Kirche ist immer mehr, weiter und größer als das, was passiert ist“, sagt Michael Knab. Er habe Verständnis für die Gefühle der Menschen. „Es ist schrecklich, was passiert ist. Und viele Jahre ist vieles unter den Teppich gekehrt worden.“, sagt er. Jeder habe ein Recht, auf seine Weise darauf zur reagieren. „Es gibt Menschen, die können wir nicht zurückgewinnen“, sagt er, „aber andere sind noch in einem Prozess.“

Auch die Evangelische Kirchengemeinde nimmt zu jedem Gemeindeglied, das die Kirche verlässt, Kontakt über einen Brief auf. „Wir legen eine Postkarte bei und bitten um eine Rückmeldung“, sagt Pfarrer Lubinetzki. Ein bis zwei Prozent der Menschen erzählen von ihren Gründen. Die reichen von finanziellen Aspekten bis hin zu ihrer Enttäuschung über Missbrauchsfälle, von einer kirchlichen Ferne bis hin zu Menschen, die anderen geistlichen Gemeinschaften beigetreten sind. „Die Kirchen erleben einen großen Vertrauensverlust“, sagt Lubinetzki, „so gut wie nie begründen die Menschen ihren Austritt aber mit einer Unzufriedenheit mit der eigenen Gemeinde.“

Zwingen die Austritte die Kirche nun zu Veränderungen? Lubinetzki klingt bei seiner Antwort etwas resigniert: „Wir kümmern uns doch. Wir freuen uns über die Menschen und geben uns Mühe“, sagt er. Aber das Ruder werde man nicht mehr rumreißen können. Davon geht auch Michael Knab aus. „Kirche muss sich verändern“, sagt er. Allerdings glaube er nicht, dass Reformen die Entwicklung umkehren können.

Wie die Zukunft der Kirche aussieht? „Wir werden kleiner, und wir werden weniger Geld haben“, sagt Lubinetzki. Also wird Kirche die vertrauten Strukturen nicht mehr vorhalten können. Und das sei ein Dilemma, sagt auch Knab.