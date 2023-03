Immer gemeinsam geht’s durchs Ziel

Jutta und Paul Baehr sind seit 50 Jahren verheiratet – Ehepartner liebt den Laufsport.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Der Bilderrahmen liegt heute in einem Karton. Irgendwo zwischen anderen Erinnerungen, zwischen Pokalen und Zeitungsartikeln. Aber der Moment, damals 1996 in New York, den haben Jutta und Paul Baehr noch genau vor Augen. „Wir sind Hand in Hand über die Ziellinie gelaufen“, erzählen sie. Genau in diesem Moment klickte die Kamera und erzählt heute einen der vielen wertvollen Momente ihrer Beziehung.

Damals hatten sich die beiden Wermelskirchener längst einen Namen als Marathonläufer gemacht. Der Lauf in New York war eines ihrer vielen sportlichen Abenteuer. Und das Foto vom Zieleinlauf, das bis heute in dem großen Bilderrahmen steckt, ist auch sinnbildlich für ihre Beziehung. „Wir haben uns zusammen etwas aufgebaut“, sagt Paul Baehr, der von seiner Jutta von Anfang an „Teddy“ gerufen wird.

Damals, als sie sich das erste Mal begegneten, waren sie gerade 17 Jahre alt. Er war an der Feuerwache aufgewachsen, weil sein Vater als Hauptbrandmeister im Einsatz war. Sie verbrachte ihre Kindheit nur ein paar Meter entfernt an der Remscheider Straße. „Aber wir haben uns zum ersten Mal gesehen, als wir im gleichen Bus nach Berlin saßen“, erzählen Jutta und Paul Baehr. Der Stadtjugendring hatte damals eine Tour angeboten. „Sie saß ganz vorne im Bus“, erinnert er sich. „Und er saß ganz hinten“, sagt sie. Trotzdem lernten sie sich kennen und lieben.

„Teddy war immer schon ein ruhiger Typ“, erzählt sie. Und er lächelt und sagt: „Und Jutta hat immer schon viel gelacht. Gegensätze ziehen sich wohl einfach an.“ Zurück in Wermelskirchen, trafen sich die beiden zum Osterkonzert auf dem Loches-Platz, trennten sich erst mal und begegneten sich auf der Kirmes wieder. Mit 19 wurde Jutta Baehr schwanger: „Und irgendwie war uns sofort klar: Das bekommen wir hin“, sagt ihr Mann. Ihre Familien unterstützten sie, die Väter wurden beim Amtsgericht vorstellig, damit ihre damals noch als minderjährig geltenden Kinder sich das Ja-Wort geben würden dürfen. „In der Feuerwache haben wir unseren Polterabend gefeiert“, erzählen die beiden. „Das war ein tolles Fest.“

Erst lief er um die Talsperre, dann um die ganze Welt

Hochschwanger schloss sie erfolgreich ihre Lehre bei Suer ab, wenig später kam Sohn Carsten zur Welt. „Wir haben es uns schöngemacht“, sagt Paul Baehr über die ersten Jahre. Am Anfang lebten sie im Haus der Eltern, dann zogen sie in eines der Häuser für Feuerwehrleute am Brückenweg um. „Mit der Klingel für den Brandfall am Bett“, erzählt sie lachend. Wenn seine Mutter in der Feuerwache die Klingel drehte, dann ging der Alarm in den Häusern los – und längst war auch Paul Baehr bei der Feuerwehr aktiv.

Als Sohn Carsten vier wurde, entschied sich Jutta Baehr, wieder zu arbeiten: Sie begann im Amtsgericht. „Ich bin durch unsern Garten zur Arbeit gegangen“, erzählt sie. Später ließ sie sich zur Justizbeamtin weiterbilden, wechselte an das Oberlandesgericht nach Köln und blieb mehr als 22 Jahre. „Teddy hat mich immer unterstützt“, sagt sie. Und dann treten ihr die Tränen in die Augen: „Das war wirklich nicht selbstverständlich. Er war immer da.“ Währenddessen fand auch Paul Baehr nach seiner Ausbildung eine Aufgabe, die ihn erfüllte: Mehr als 40 Jahre arbeitete er bei der Werksfeuerwehr Bayer Leverkusen. „Dort habe ich gut gegessen“, sagt er und grinst. Als sich die Kalorien auf der Hüfte bemerkbar machten, begann er zu laufen – erst um die Talsperre, dann in der ganzen Welt. Und sie lief mit. New York, Hawaii, Berlin: Insgesamt 50 Marathons lief Paul Baehr, bevor er seine Karriere als Läufer beendete. Jutta Baehr trat zehnmal an – sammelte viele Erfolge und Pokale auf den Laufbahnen und engagierte sich für den Laufnachwuchs in Remscheid.

Inzwischen laufen die beiden nur noch zum Spaß. Und sie blicken glücklich auf ihre vielen gemeinsamen Jahre zurück. „Mit unserem Sohn hatten wir wirklich Glück“, sagt sie. Inzwischen gehört Enkelin Ella zur Familie. „Wir sind ein Herz und eine Seele“, sagt die junge Oma. Jutta Baehr hat angefangen zu nähen – für sich und für Ella. „Sie war schon immer so mutig“, sagt Paul Baehr über seine Frau, und die liebevolle Bewunderung klingt in den Worten mit.

Vor fünf Jahren hat sie angefangen, Saxofonspielen zu lernen. Und als sie während der Corona-Pandemie in der Nachbarschaft plötzlich in den Abendstunden Trompetenklänge hörte, machten sich die beiden gemeinsam auf die Suche. Am Ende stand Jutta Baehr mit Carlo Boss auf der Terrasse und spielte zweistimmig. Inzwischen ist sie dem Posaunenchor in Tente beigetreten. „Langeweile kennen wir nicht“, sagt sie. Und dann schwärmen die beiden von ihren gemeinsamen Reisen, von Kreuzfahrten und Stationen in der ganzen Welt. „Mein Mann plant – und ich fahre mit“, sagt Jutta Baehr. Hauptsache, sie kommen gemeinsam durchs Ziel.