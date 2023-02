Immer den Mindestabstand einhalten

Im Straßenverkehr sollten Radfahrer wie Autofahrer mehr aufeinander achten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist an sich eine sehr gute Nachricht – das Fahrrad als Verkehrsmittel wird immer beliebter. Und auch die Zahl der Zweiräder, ob nun elektrisch oder konventionell, steigt weiter kontinuierlich an. Statistisch gesehen hatte schon im Jahr 2021 jeder Deutsche ein Fahrrad – das Statistische Bundesamt hat im März 2022 eine Statistik veröffentlicht, der zufolge es hierzulande 81 Millionen Fahrräder gibt. Zum Vergleich – 2005 waren es nur 67 Millionen. Keine Frage, ob nun als Freizeitverkehrsmittel oder zum beruflichen Pendeln – das Fahrrad ist ein gewichtiger Teil des bundesdeutschen Verkehrsaufkommens. Umso wichtiger ist hier ein rücksichtsvoller Umgang miteinander. Denn der schwächere Verkehrsteilnehmer sitzt immer auf dem Zweirad.

Ein Punkt, der vor allem von der Fahrrad-Community immer betont wird, ist das gefährliche Überholen. „Der Seitenabstand zu Fahrradfahrern ist auf anderthalb Meter beim Überholen festgelegt worden – das gilt somit leider nicht für entgegenkommende Fahrzeuge“, heißt es aus der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Bergisch Gladbach. Allerdings gebe es keine valide Datenlage, was die Fälle angeht, in denen Autofahrer Zweiräder zu dicht überholen. „Eine gesonderte Auswertung oder Abgrenzung zur Straßenverkehrsordnung ist leider nicht möglich.“ Grundsätzlich gelte indes, dass die schwächeren Verkehrsteilnehmer gegenüber dem Fahrzeugverkehr durch die entsprechenden Regelungen im Gesetz besonders geschützt seien. Der Rat der Direktion Verkehr, sollte es zu einem entsprechenden – oder natürlich auch einen anders gelagerten – Unfall kommen: „Immer die Polizei rufen!“

Etwas konkreter wird es, wenn man beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) nachfragt. Sabine Krämer-Kox ist Vorsitzende des Ortsvereins Burscheid/Wermelskirchen. Sie fährt im Jahr über 10 000 Kilometer mit dem Fahrrad und hat entsprechende Erfahrungswerte. „Ich glaube, dass viele Autofahrern offenbar nicht klar ist, dass bei der Nutzung der Fahrbahn alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Es gibt kein ‚Recht des Schnelleren‘ oder ‚Recht des Größeren‘“, sagt sie. Vorschriften in der Straßenverkehrsordnung würden hier oft als Kann-Regelung gesehen, nicht als Muss-Regelung. „Solange der Fluss des Kfz-Verkehrs nicht beeinträchtigt wird, hält man sich dran, würde es Einschränkungen oder Verlangsamungen geben, werden Regeln oft zulasten des Fahrradfahrers ignoriert“, erklärt sie.

Dennoch sieht sie in ihrer Erfahrung eine deutliche Verbesserung, wenn es um das Überholen mit Mindestabstand geht. Zumindest an Stellen, an denen die Autofahrer den Sicherheitsabstand problemlos einhalten könnten, würden sie es auch tun. „Manchmal sogar deutlich mehr als das – was wiederum für entgegenkommende Fahrradfahrer gefährlich werden könnte“, beobachtet Sabine Krämer-Kox. Als Grund sehe sie hier eine erhöhte Sensibilität vieler Autofahrer, weil sie mittlerweile selbst auch auf dem Fahrrad unterwegs seien – sowie die öffentlichkeitswirksamen Aktionen des ADFC und der Verkehrspolizei. Dennoch komme es immer wieder zu gefährlichen Überholmanövern – die indes meist zum Glück glimpflich ausgingen. „Ich selber meide aber beispielsweise die L 101 zwischen Stumpf und Dreibäumen, weil ich gefährliche Überholmanöver fürchte – und da bin ich nicht die einzige Fahrradfahrerin“, sagt sie.

Lenkradkameras können bei der Lageeinschätzung helfen

Das Auto sei natürlich meist so schnell wieder weg, wie es zu eng überholt habe. „Aber in Städten kommt es tatsächlich bei langsamem Verkehrstempo immer wieder zu Eskalationen, wenn sich Radfahrer bedrängt fühlen und versuchen, den überholenden Wagen mit der Hand oder dem Fuß abzuwehren“, sagt Sabine Krämer-Kox. Sollte das gelingen, sollten also der Fuß oder die Hand das Blech des Autos berühren – dann sei der Wagen definitiv zu dicht am Fahrrad vorbeigefahren. „Innerorts gilt der Mindestabstand von anderthalb Metern, außerorts und generell bei Kindern auf Fahrrädern sind es zwei Meter. Gemessen wird hier vom Lenkerende und nicht etwa von der Körpermitte“, weiß Sabine Krämer-Kox. Um Verstöße zu dokumentieren oder gegebenenfalls auch in einer Gerichtsverhandlung als Beweismaterial nutzen zu können, könne man auf eine Lenkradkamera zurückgreifen. „Oft gibt es keine Zeugen, es steht Aussage gegen Aussage – da kann ein Video vom Geschehen Klarheit bringen“, sagt sie.