Imker zu Gast bei Union

Die Seniorenunion sorgt sich um die Bienen.

Entsprechend stellen die Mitglieder ihre nächste Veranstaltung unter dieses Thema: am Donnerstag, 23. März, ab 15 Uhr, in den Bürgerhäusern Eich 6/8.

Erhard Scheidler, stellvertretender Vorsitzender des Wermelskirchener Imkervereins wird darüber referieren, warum Bienen unverzichtbar im Kreislauf der Natur sind. „Viele Pflanzen könnten nur durch die Bestäubung der Bienen ihr Fortbestehen sichern“, heißt es in der Einladung. „In den Sommermonaten werden unsere fleißigen Helfer immer wieder vor größere Probleme gestellt. So finden sie auf den Feldern und in den Gärten oft kein ausreichendes Nahrungsangebot vor.“

In manchen Gegenden sei die Entwicklung so dramatisch, dass die Imker schon während der Sommermonate ihre Völker vor dem Hungertod bewahren müssten. -acs-