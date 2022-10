Im Markt 57 wird ordentlich gerockt

Die Bands „Big Stroke“, „illusive“ und „23RD of November“ heizen dem Publikum ein.

Von Jakub Drogowski

Wermelskirchen. Mit einem Jahr Verspätung kann die erste Dabringhausener Rocknacht im Restaurant Markt 57 jetzt stattfinden. Mit den Hardrock-Bands „Big Stroke“, „illusive“ und „23RD of November“ soll es für das Publikum am 29. Oktober ordentlich was auf die Ohren geben. „Nachdem das Konzert im letzten Jahr leider nicht stattfinden konnte, waren wir natürlich sehr enttäuscht“, erzählt Big Stroke-Schlagzeuger und Organisator der Veranstaltung Daniel Steiner. „Umso mehr freuen wir uns jetzt darauf“.

Fans der Pommesgabel-Geste kommen auf ihre Kosten

Fans des harten Sounds und der Pommesgabel-Geste sollen dank der drei befreundeten Bands voll auf ihre Kosten kommen. Während die Wermelskirchener Formation „illusive“ den „90er Alternative-Rock mit locker-melodischen Akzenten des modernen Punks“ wieder aufleben lässt, bedient „Big Stroke“ ebenfalls mit Punk- und Alternative-Einflüssen auch das Ska-Genre. Mit der Burscheider Band „23RD of November“ soll es dann noch einmal deutlich härter zur Sache gehen.

Für den Dabringhauser Daniel Steiner wird es in mehrerer Hinsicht ein besonderer Abend. Nach über sieben Jahren als unverzichtbares Bandmitglied wird dies sein Abschiedskonzert. „Es ist keine dieser typischen Trennungen wegen künstlerischer Differenzen“, betont Steiner. „Die Band hat sich weiterentwickelt, und für mich ist es Zeit für etwas Neues“. Am 29. Oktober wird Daniel Steiner dann ein letztes Mal mit Sänger Daniel Zielke, Bassist Philipp Wüster und Gitarrist Jan Becker auf der Bühne stehen. Der neue Drummer Max Reinicke wird sich mit Steiner während der Rocknacht abwechseln. Das Restaurant Markt 57 sei dabei ein „hervorragender Ort“ für ein solches Konzert. „Ich möchte mich insbesondere beim Pächter Gerd Juhrte und Ingo Schaf vom Markt 57-Team bedanken“, sagt Daniel Steiner.